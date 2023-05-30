Çok Güzel Hareket Bunlar’da yaprak dökümü! Herkesin sevdiği o isim kadrodan ayrılıyor! Meğerse yeni projesi diziymiş







DİZİDE ROL ALACAK







Çok Güzel Hareketler 2. Kuşak ekibinin sevilen oyuncularından Cenan Adıgüzel, yeni bir projede yer almak için Kısmet adlı dizi kadrosuna dahil oldu. Cenan Adıgüzel, bu dizide ilk defa bir dizi projesinde rol alacak olmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu durum, Çok Güzel Hareketler'e olan bağlılığı konusunda soru işaretlerine neden oldu. Cenan Adıgüzel, Çok Güzel Hareketler ekibiyle tanınmış ve kendisine büyük bir hayran kitlesi edinmişti. Oyuncu, Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olduktan sonra televizyon dünyasına adım atmıştı.Yakın bir zamanda Fox TV'de yayınlanmaya başlayacak olan Kısmet adlı dizi, Cem Gelinoğlu ve Özge Özacar'ın başrollerini üstlendiği bir yapım olarak dikkat çekiyor. Cenan Adıgüzel ise bu dizinin ana kadrosunda yer alacak. Oyuncunun Kısmet dizisine katılmasıyla birlikte, Çok Güzel Hareketler ekibinden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı ise yeni sezonun ilerleyen zamanlarında ortaya çıkacak. Cenan Adıgüzel'in, hem Çok Güzel Hareketler'e olan sadakati hem de yeni projede gösterdiği performansıyla izleyicileri etkileyeceği ve gelecekteki kariyer planlarına yönelik kararlarını verirken dikkatli bir şekilde hareket edeceği beklenmektedir. İzleyiciler, hem Çok Güzel Hareketler'de Cenan Adıgüzel'in performansını izlemeye devam etmek hem de onu yeni projelerde görmek için heyecanla yeni sezonu beklemektedir.