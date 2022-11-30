MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 04:27

Çok Güzel Hareketler'in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok

Çok Güzel Hareketler Bunlar yapımı ile adını duyuran Büşra Pekin değişimiyle herkesi şaşırtıyor. Programın ilk sezonunda ekranlarda yer alan Büşra Pekin, daha sonra birçok farklı projede karşımıza çıktı. Son zamanlarda değişimi ile adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu resmen bir servet harcadı. İşte Büşra Pekin'in o estetikleri…

MAGAZİN
30 Kasım 2022 - 04:27
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Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok


Çok Güzel Hareketler Bunlar yapımıyla tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin, güzelliği ile gündemde yer alıyor. Birbirinden yetenekli ve güzel oyuncuların yer aldığı ekip şimdilerde farklı projelerde yer alıyor. Kimi oyuncu kimi sanatçı derken hepsi farklı köşelere dağıldı. Ancak içlerinden öyle bir isim var ki güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetikler ile sık sık adından söz ettiren Büşra Pekin, servetinin yarısını estetiklerini yatırdı. İşte Büşra Pekin'in o estetikleri…

GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR

Çok Güzel Hareketler ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Büşra Pekin, şimdilerde değişimiyle gündemde yer alıyor. Oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakan Büşra Pekin estetikleri sonrasında bambaşka biri oldu. Kilo veren ve estetik yaptıran güzel oyuncunun yüzünde dokunulmayan nokta kalmadı.

Büşra PekiN estetik

315 BİN TL HARCADI



Birçok farklı estetik operasyon geçiren Büşra Pekin, ameliyatlarına toplamda 315.000TL ver. Son olarak göz ameliyatı geçiren ünlü oyuncu adeta bir servet ödüyor. Yüzünün hemen hemen her yerinde estetik bulunan oyuncunun toplam estetik maliyeti şu şekildedir:

Badem göz estetiği-70.000TL

Bişektomi- 45.000TL

Dudak dolgusu- 6.000TL

Elmacık dolgusu-6.000TL

Jawline dolgusu -6.000TL

Çene ucu dolgusu-6.000TL

Işık dolgusu-6.000TL

Botox-5.000TL

Diş implantı- 80.000TL

Burun estetiği- 50.000TL

Tiplasti- 35.000TL

Büşra Pekin Arzum Onan

Yaptırdığı birçok estetik operasyondan sonra bambaşka biri olan Büşra Pekin güzellik kraliçesi Arzum Onan'ın gençlik hallerine benzetildi.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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