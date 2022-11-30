Çok Güzel Hareketler’in sevilen oyuncusu değişimiyle herkesi şaşırttı! Değişimine servet harcadı! O eski halinden eser yok







GÖRENLER HAYRETE DÜŞÜYOR





315 BİN TL HARCADI







Çok Güzel Hareketler Bunlar yapımıyla tanınan ünlü oyuncu Büşra Pekin, güzelliği ile gündemde yer alıyor. Birbirinden yetenekli ve güzel oyuncuların yer aldığı ekip şimdilerde farklı projelerde yer alıyor. Kimi oyuncu kimi sanatçı derken hepsi farklı köşelere dağıldı. Ancak içlerinden öyle bir isim var ki güzelliğine güzellik katmaya devam ediyor. Yaptırdığı estetikler ile sık sık adından söz ettiren Büşra Pekin, servetinin yarısını estetiklerini yatırdı. İşte Büşra Pekin'in o estetikleri…Çok Güzel Hareketler ile adını tüm Türkiye'ye duyuran Büşra Pekin, şimdilerde değişimiyle gündemde yer alıyor. Oyunculuğu ile herkesi kendisine hayran bırakan Büşra Pekin estetikleri sonrasında bambaşka biri oldu. Kilo veren ve estetik yaptıran güzel oyuncunun yüzünde dokunulmayan nokta kalmadı.Birçok farklı estetik operasyon geçiren Büşra Pekin, ameliyatlarına toplamda 315.000TL ver. Son olarak göz ameliyatı geçiren ünlü oyuncu adeta bir servet ödüyor. Yüzünün hemen hemen her yerinde estetik bulunan oyuncunun toplam estetik maliyeti şu şekildedir: Badem göz estetiği-70.000TL Bişektomi- 45.000TL Dudak dolgusu- 6.000TL Elmacık dolgusu-6.000TL Jawline dolgusu -6.000TL Çene ucu dolgusu-6.000TL Işık dolgusu-6.000TL Botox-5.000TL Diş implantı- 80.000TL Burun estetiği- 50.000TL Tiplasti- 35.000TLYaptırdığı birçok estetik operasyondan sonra bambaşka biri olan Büşra Pekin güzellik kraliçesi Arzum Onan'ın gençlik hallerine benzetildi.