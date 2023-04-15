EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 14:21

Çok kısa zamanınız kaldı: Başvurunuzu gecikmeden yapın! Şartlar tek tek sıralandı

Bankaların müşterilerin nakit ihtiyacını karşılamak için düzenlediği kampanyalar hız kesmeden devam ederken müjdeli haber İş Bankası'ndan geldi. Peki İş Bankası faizsiz kredi şartları nedir? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
15 Nisan 2023 - 14:21
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Çok kısa zamanınız kaldı: Başvurunuzu gecikmeden yapın! Şartlar tek tek sıralandı
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Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların düzenlediği kredi kampanyalarını yakından takip ederken yüzleri güldürecek haber İş Bankası'ndan geldi. İş Bankası müşterilerine faizsiz 50 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI FAİZSİZ 50 BİN TL ÖDEME YAPIYOR

Bankalar müşteri potansiyellerini artırmak amacıyla sık sık kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. İş Bankası tarafından bildirilen son haberlere göre başvurusu onaylanan vatandaşlar faizsiz 50 bin TL destek ödemesinden faydalanabilecek. Başvurular İş Bankası şubelerinden yapılacak. Kampanya Nisan ayı sonuna kadar geçerli olacak. Aynı zamanda şubeye gitmek istemeyen vatandaşlar başvurularını mobil uygulama ve internet bankacılığı aracılığıyla da yapabilecek. 



İş Bankası Faizsiz Kredi Kampanyası

İş Bankası bayram öncesi vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak için düzenlediği kredi kampanyasında bazı şartlar arayacak. Kredi başvurusu yapmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olunması, 18 yaşından büyük olunması, bankalara geciken kredi ve kredi kartı borcu olmaması şartları aranıyor. Kredi ödemeleri 36 ay vadeli olarak müşterilere sunulacak. Krediden faydalanmak için banka müşterisi olma şartı da aranıyor. İş Bankası mobil uygulaması üzerinden müşteri olabileceğiniz gibi banka şubesine giderek hesabınızı açtırıp müşteri olduktan sonra başvurunuzu yapabileceksiniz. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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