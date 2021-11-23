SİYASET
23 Kasım 2021 - 12:28

Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste

13 milletvekili hakkında 16 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu. Milletvekilleri arasında HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da bulunuyor.

SİYASET
23 Kasım 2021 - 12:28
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Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste



BULDAN'IN 2, MURAT SARISAÇ'IN 3 DOSYASI VAR
Aralarında HDP'nin Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ında bulunduğu 13 Milletvekili hakkında 6 dokunulmazlık fezlekesi Meclis'e sunuldu. Fezlekede yer alan milletvekilleri, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM'ye ulaştı.



Öte yandan HDP Eş Genel Başkanı hakkında 2 dokunulmazlık dosyası hazırlandı.13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildiği öğrenildi.

 
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