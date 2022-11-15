23 Kasım'da Star TV'de başlayacak Çöp Adam dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini Salih Kalyon ile Hülya Şen yapıyor. Oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon ve Hülya Şen'in yer aldığı dizide saplantılı bir aşk hikayesi ele alınacak. Dizinin kadrosuna, çocuk oyuncu olarak da Sinan Albayrak dahil oldu.
Dizi
15 Kasım 2022 - 10:23
Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın oyuncu kadrosundaki eksikler tamamlanıyor. Diziye son olarak çocuk rolünü canlandırmak için Sinan Albayrak dahil oldu. Peki, Sinan Albayrak kim, kaç yaşında? İşte, Çöp Adam dizisinin çocuk oyuncusu Sinan Albayrak hakkında merak edilenler...
Dizi
15 Kasım 2022 - 10:23
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