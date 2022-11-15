Dizi
15 Kasım 2022 - 10:23

Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?

Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam'ın oyuncu kadrosundaki eksikler tamamlanıyor. Diziye son olarak çocuk rolünü canlandırmak için Sinan Albayrak dahil oldu. Peki, Sinan Albayrak kim, kaç yaşında? İşte, Çöp Adam dizisinin çocuk oyuncusu Sinan Albayrak hakkında merak edilenler...

Dizi
15 Kasım 2022 - 10:23
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Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?
23 Kasım'da Star TV'de başlayacak Çöp Adam dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini Salih Kalyon ile Hülya Şen yapıyor. Oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon ve Hülya Şen'in yer aldığı dizide saplantılı bir aşk hikayesi ele alınacak. Dizinin kadrosuna, çocuk oyuncu olarak da Sinan Albayrak dahil oldu.

SİNAN ALBAYRAK KİM?

15 Ekim 2010 yılında dünyaya gelen Sinan Albayrak, bebekliğinden bu yana ajanslarda yer almıştır. Ortaokula giden Albayrak, siyah saçlı ve kahverengi gözlüdür. Hande Aytar menajerlik şirketinin oyuncusu olan Albayrak birçok reklam filminde oynamıştır.

 sinan albayrak

SİNAN ALBAYRAK PROJELERİ

Çukur

Babil

Yemin

Alev Alev

Kırmızı Oda

Camdaki Kız

Yalnız Kurt

QNB Finansbank 23 Nisan Reklamı

SİNAN ALBAYRAK INSTAGRAM HESABI

Çocuk oyuncu Sinan Albayrak'ın hesabı ailesi tarafından yönetilmektedir. @sinann_albayrakk ismiyle Instagram'da yer alan Albayrak'ın 500 takipçisi bulunuyor.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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