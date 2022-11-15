Çöp Adam çocuk oyuncusu Sinan Albayrak kimdir?

SİNAN ALBAYRAK KİM?

SİNAN ALBAYRAK PROJELERİ

SİNAN ALBAYRAK INSTAGRAM HESABI

23 Kasım'da Star TV'de başlayacak Çöp Adam dizisinin yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın, senaristliğini Salih Kalyon ile Hülya Şen yapıyor. Oyuncuları arasında Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon ve Hülya Şen'in yer aldığı dizide saplantılı bir aşk hikayesi ele alınacak. Dizinin kadrosuna, çocuk oyuncu olarak da Sinan Albayrak dahil oldu.15 Ekim 2010 yılında dünyaya gelen Sinan Albayrak, bebekliğinden bu yana ajanslarda yer almıştır. Ortaokula giden Albayrak, siyah saçlı ve kahverengi gözlüdür. Hande Aytar menajerlik şirketinin oyuncusu olan Albayrak birçok reklam filminde oynamıştır.Çukur Babil Yemin Alev Alev Kırmızı Oda Camdaki Kız Yalnız Kurt QNB Finansbank 23 Nisan ReklamıÇocuk oyuncu Sinan Albayrak'ın hesabı ailesi tarafından yönetilmektedir. @sinann_albayrakk ismiyle Instagram'da yer alan Albayrak'ın 500 takipçisi bulunuyor.