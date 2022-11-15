Başrol kadrosunda Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun olduğu Çöp Adam dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan fragman sonrasında Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanacak olan dizinin ilk bölüm tarihi de belli oldu.
Dizi
15 Kasım 2022 - 12:36
Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları
Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam Elçin Sangu ile Engin Altan Düzyatan'ı bir araya getirdi. Başarılı oyuncuların hayranlarında heyecan uyandıran dizinin konusu ise birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Çöp Adam dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Çöp Adam dizisi uyarlama mıdır? İşte, Çöp Adam dizisiyle ilgili merak edilen detaylar...
Dizi
15 Kasım 2022 - 12:36
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