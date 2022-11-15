Çöp Adam dizi konusu ve oyuncuları

ÇÖP ADAM DİZİSİNİN HİKAYESİ NEDİR?

ÇÖP ADAM OYUNCULARI

Başrol kadrosunda Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'nun olduğu Çöp Adam dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi. Yayınlanan fragman sonrasında Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitaplarından uyarlanacak olan dizinin ilk bölüm tarihi de belli oldu.Dizide, Tamer ile Peri'nin saplantılı aşk hikayeleri anlatılıyor. Beklenmeyen bir şekilde bükü bir servet sahibi olan yazılım uzmanı Tamer'in, bankada çalışan Peri'yi kaçırıp mahzene kapatması ile başlayan hikayenin sonunda büyük bir aşk yaşanacak. Peri'yi kapattığı mahzende ona büyülü bir dünya sunan Tamer'in saplantılı aşkı, zaman geçtikçe duygusal bir bağa dönüşecektir.OGM Pictures yapımlı dizinin oyuncuları şunlardır: Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu, edef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Hülya Şen, Cankat Aydos, Büşra Çam, Şeyda Terzioğlu, Gülizar Nisa Uray, Eylül Uğan, Sinan Albayrak.