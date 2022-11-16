Dizi
16 Kasım 2022 - 18:14

Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu

Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'yu buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Seyircinin sabırsız bekleyişi nihayet sona erdi ve dizinin yayınlanan ilk fragmanıyla 1. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin ilk bölüm tarihi...

Dizi
16 Kasım 2022 - 18:14
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Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Star TV'nin iddialı yapımı Çöp Adam için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Birbirinden ünlü isimlere kadrosunda yer veren dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu.

ÇÖP ADAM İLK BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU!

Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan yeni dizi Çöp Adam, her hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Çöp Adam dizisi birinci bölümüyle 23 Kasım Çarşamba Star TV'de.

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU

Dizide, enteresan bir şekilde yolları kesişen ve tehlike dolu bir oyunda kendilerini bulan Peri'yle Tamer'in aşk hikayesi anlatılacak.

Elçin Sangu, Peri adlı banka müdürüne; Engin Altan Düzyatan da Tamer Yılmaz adlı yazılımcıya hayat verecek.

 çöp adam dizisi

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Elçin Sangu,

Engin Altan Düzyatan,

Sedef Avcı,

Füsun Demirel,

Salih Kalyon,

Hülya Şen,

Elçin Afacan,

Büşra Çam

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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