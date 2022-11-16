Star TV'nin iddialı yapımı Çöp Adam için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Birbirinden ünlü isimlere kadrosunda yer veren dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu.
Dizi
16 Kasım 2022 - 18:14
Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu
Engin Altan Düzyatan ile Elçin Sangu'yu buluşturan Star TV'nin yeni dizisi Çöp Adam uzun zamandır heyecanla bekleniyordu. Seyircinin sabırsız bekleyişi nihayet sona erdi ve dizinin yayınlanan ilk fragmanıyla 1. bölüm tarihi de belli oldu. Peki, Çöp Adam dizisi ne zaman başlayacak? İşte, dizinin ilk bölüm tarihi...
Dizi
16 Kasım 2022 - 18:14
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