Çöp adam dizisi ne zaman başlıyor? Çöp adam dizisi 1. bölüm yayın tarihi belli oldu

ÇÖP ADAM İLK BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU!

ÇÖP ADAM DİZİ KONUSU

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Star TV'nin iddialı yapımı Çöp Adam için heyecanlı bekleyiş bitiyor. Birbirinden ünlü isimlere kadrosunda yer veren dizinin ilk bölüm tarihi belli oldu.Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan yeni dizi Çöp Adam, her hafta Çarşamba akşamı ekrana gelecek. Çöp Adam dizisi birinci bölümüyle 23 Kasım Çarşamba Star TV'de.Dizide, enteresan bir şekilde yolları kesişen ve tehlike dolu bir oyunda kendilerini bulan Peri'yle Tamer'in aşk hikayesi anlatılacak. Elçin Sangu, Peri adlı banka müdürüne; Engin Altan Düzyatan da Tamer Yılmaz adlı yazılımcıya hayat verecek.Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Füsun Demirel, Salih Kalyon, Hülya Şen, Elçin Afacan, Büşra Çam