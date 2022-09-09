GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:29

Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da çöp evde bitkin halde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören 9 yaşındaki Cem Muhammet'i ziyaret etti. Durumunun iyi olduğu gözlenen Cem'in masa tenisi oynaması dikkat çekti.

GÜNDEM
09 Eylül 2022 - 11:29
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Çöp evde bitkin halde bulunan Cem Muhammet'ten iyi haber


Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Bursa'da uygunsuz koşullarda yaşadığı çöp evde bulunduktan sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi yapılan 9 yaşındaki Cem Muhammet'i devlet koruması altında kaldığı Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde ziyaret etti. Rektör Özkan'a Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik ile Antalya Çocuk Evleri Sitesi yöneticileri ve hocaları eşlik etti.

Cem Muhammet ve devlet koruması altındaki çocuklarla zaman geçiren Rektör Özkan, çocuklarla sohbet edip masa tenisi oynadı. Cem Muhammet'te gördüğü gelişimden mutluluk duyduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Cem Muhammet hastanemize 25 Temmuz'da geldiğinde 17 kiloydu. Hareket etmekte güçlük çekiyordu. 21 günlük tedavinin sonucunda taburcu ettiğimizde artık sağlığına kavuşmuş, rahatlıkla yürüyebiliyordu. Taburcu olduktan sonra devlet koruması altına alındı. Ziyaret etmek için Cem Muhammet'in ortamına alışmasını bekledik. Onu bu kadar mutlu ve sosyalleşmiş görmekten gerçekten çok mutlu oldum” şeklinde konuştu.



Koruyucu ailelik çağrısı

Antalya Çocuk Evleri Sitesi'ndeki koruma altındaki çocukların da Cem Muhammet'e arkadaşlık yaparak destek verdiğini anlatan Rektör Özkan, “Cem Muhammet ile birlikte diğer çocuklarla da tanışma imkanı buldum. Gördüğüm tablo beni duygulandırdı. Hepsi çok akıllı, terbiyeli çocuklar. Devletimiz onlar için tüm imkanları sağlamış. Maddi olarak ihtiyaçları yok ancak manevi olarak sevgiye ve özel hissetmeye ihtiyaçları var. Bu da ama bir ailenin yanında olabilir. Bu konuda da koruyucu ailelik sistemi var. Ben bu vesileyle herkese çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes lütfen evlerinin kapılarını bu çocuklara açsın. Bence dünyadaki en büyük tatminlerden bir tanesi” açıklamasını yaptı.

Devlet teşvikleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan'ın öncülüğünde yürütülen koruyucu ailelik sistemine yönelik devlet tarafından önemli teşvikler verildiğini vurgulayan Rektör Özkan, “Devletimiz, çocukların eğitim masrafları, servis ücreti gibi birçok konuda destek oluyor. Bu anlamda ailelere de ciddi bir maddi külfet oluşturmuyor. Velayet anlamında bir sorumluluğu da yok. Devletimizin ailelerden tek beklentisi çocuklarımıza sıcak bir aile ortamı sağlamaları” ifadelerini kullandı.

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Haber Editörü
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