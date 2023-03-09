Çöp evde bulunan çocuk yaşadıklarını anlattı! Benden gizli şekilde... Yürekleri yaktı!

Polis ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir odada kilitli olarak yaşamını sürdüren Muhammed’in açıklamaları herkesi şok edecek. Detaylar haberimizde…
ÇÖP EVDE BULUNMUŞTU! CEM MUHAMMET YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI! BAKIN CANİ TEYZE NELER YAŞATMIŞ...
Çöp evde bulunan Cem Muhammet uzun süre Türkiye’nin gündeminde kalmıştı. Yeğenini eve kilitleyen teyzesi için 27 yıl hapis talep ederken tesadüfen ortaya çıkan Cem Muhammet A. yaşadıklarını da anlattı. Çocuğun sözleri kanını dondurdu. Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı yaşadıkları evi çöp evdeki kilitli odaya kapattığı şüphesiyle tutuklanan teyze Kamuran Pınar Acar'a 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yapılan duruşmaya tutuklu teyze Acar ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Antalya'da bulunan anne Yasemin Akar'ın duruşmaya katılmadığı ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çocuğun devlet koruması altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu, bakanlığın davayı yürüttüğü belirtildi. .