Çöp evde bulunan çocuk yaşadıklarını anlattı! Benden gizli şekilde... Yürekleri yaktı!







ÇÖP EVDE BULUNMUŞTU! CEM MUHAMMET YAŞADIKLARINI İLK KEZ ANLATTI! BAKIN CANİ TEYZE NELER YAŞATMIŞ...







BENDEN GİZLİ YİYORLARDI

BULUNMASAYDI ÖLEBİLİRDİ

Polis ekipleri tarafından Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A. Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bir odada kilitli olarak yaşamını sürdüren Muhammed’in açıklamaları herkesi şok edecek. Detaylar haberimizde…Çöp evde bulunan Cem Muhammet uzun süre Türkiye’nin gündeminde kalmıştı. Yeğenini eve kilitleyen teyzesi için 27 yıl hapis talep ederken tesadüfen ortaya çıkan Cem Muhammet A. yaşadıklarını da anlattı. Çocuğun sözleri kanını dondurdu. Bursa'da 10 yaşındaki yeğeni Cem Muhammet A.'yı yaşadıkları evi çöp evdeki kilitli odaya kapattığı şüphesiyle tutuklanan teyze Kamuran Pınar Acar'a 27 yıl hapis cezası istemiyle Bursa 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Yapılan duruşmaya tutuklu teyze Acar ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı. Antalya'da bulunan anne Yasemin Akar'ın duruşmaya katılmadığı ancak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada çocuğun devlet koruması altında olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu, bakanlığın davayı yürüttüğü belirtildi. .İddianamede, çöp ev de polislerin araması ile tesadüfen bulunan Cem Muhammet A.'nın ifadesi herkesin kanını donduracak. Teyzemi annem olarak bildim. Teyzem ve kuzeniyle birlikte yaşadığım evde son zamanlarda para kalmadı. Bu nedenle teyzem ve kuzenim, benden gizli bir şeyler yiyordu. Evde günümü yatarak geçiriyordum. Teyzem ve kuzenimin çöp atmama takıntısı olması nedeniyle de ev çöp ev haline geldi. Teyzem ara sıra bana vurdu. Bazen de tek ayak üzerinde beni bekleterek ceza verdi. İfadelerini kullandı.Hazırlanan iddianamede, Teyze Kamuran Pınar Acar'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığına ilişkin rapora da yer verildi. Suç işlendiği tarihlerde, Teyze Kamuran Pınar Acar'ın akıl sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'nca tanzim edilen raporda ise 'eğer bulunmasaydı hayatını kaybedebilirdi' tespitlerine yer verildi.