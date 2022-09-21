Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı













Yangın, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi'nde yer alan çöp döküm sahasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, çöp döküm sahasından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları farkına varan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine olay itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam etmektedir.