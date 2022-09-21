YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:38

Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı

Kocaeli'de çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde kontrol altına alındı. Olay yerinde soğutma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:38
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Çöplük alanda korkutan yangın, dumanlar etrafı kapladı


Yangın, Başiskele ilçesi Paşadağ Mahallesi'nde yer alan çöp döküm sahasında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, çöp döküm sahasından henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları farkına varan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar vermesi üzerine olay itfaiye ekipleri yollandı. Kısa sürede olayın gerçekleştiği yere gelen ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmaları devam etmektedir.



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