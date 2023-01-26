









SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRDÜ İSTANBUL'A KAÇARKEN YAKALANDI







Çöpteki valizden ünlü ismin cesedi çıktı! Şüpheli sevgili İstanbul’a kaçarken kıskıvrak yakalandı! Ünlü DJ'in cesedi çöpte bulundu. Sosyal medyada çok büyük takipçi kitlesine sahip olan ünlü DJ'nin katilinin sevgilisi olduğu konuşuluyor. Sevgilisi İstanbul'a kaçarken yakalandı. İşte detaylar...Kolombiya’da tanındık ve sosyal medyada haryran kitlesine sahip olan DJ olan 23 yaşındaki Valentina Trespalacios'nun cesedi çöp konteynırında bulundu. Cinayeti erkek arkadaşı 35 yaşındaki John Poulos'un işlediği ortaya çıktı. 3 çocuk babası, evli ve ABD'li olan 35 yaşındaki John Poulos İstanbul'a bilet almıştı. İstanbul'a kaçacakken yakalandı.Olay ülkede gündem oldu. Ünlü DJ'in cesedinin Kolombiya'nın başkentinde bir çöp konteynırında bir valizin içinden çıktığı belirtildi. Dehşet verici olay nedeniyle ülke şaşkınlık içerisindeyken genç DJ'in boğularak öldürüldüğü kayda geçti. Genç DJ'in erkek arkadaşı John Poulos sorgusu sırasında cinayeti reddetti. Genç kadını öldüren kişinin Medellin Kartel olduğunu, kendisinin de ondan kaçtığını belirtti.