TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 21:29

Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti

Apple de görev alan ve bilgisayar üzerinde kes, kopyala ve yapıştır olarak bilinen özelliği getiren Larry Tesler, hayata gözlerini yumdu. Başarıları saymakla bitmeyen Tesler'in ölümü ise herkesi şaşırttı. Larry Tesler neden öldü? İşte detaylar...

TEKNOLOJİ
25 Ağustos 2022 - 21:29
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Copy Paste kısa yolunun yaratıcısı Larry Tesler hayatını kaybetti


ABD'li başarılı isim Larry Teser üst düzey görevlerde yer almasıyla herkes tarafından kullanılan Copy Paste kısa yolunun da mucidi oldu. Bilgisayar bilimcisi Larry Tesler'den ise kötü haber geldi. Bilgisayar alanında üst düzeyde yer alan Tesler hayatını kaybetti.

Larry Tesler vefat etti

ABD'li Larry Tesler 1945 yılında New York'a dünyaya gelmiştir. Eğitimini burada tamamlayan Tesler, 1960 yıllarda Stanford üniversitesi'ne giderek bilgisayar bilimi üzerinde üst düzeylerde yer aldı. Bilgisayar ve daha birçok alanlarda adını duyuran Larry, Apple'de de çalışma hayatına giriş yaptı.



Larry Tesler vefat etti

Xerox, Amazon ve Yahoo! gibi firmalarda da üst düzey görevlerde bulunan Tesler'in kullanıcılara kazandırdığı en kullanışlı kısayol 'kes, kopyala, yapıştır' (Copy Paste) oldu. Modsuz bilgisayarların temelini atan insanlardan birisi olarak da bilinen bilimci Larry Tesler, 74 yaşında hayata veda etmesi tüm sevenlerini üzdü.

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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