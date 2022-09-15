Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi'nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine birden fazla itfaiye ekibi yollandı.
Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam etmekte.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:42
Çorlu'da yatak üretim fabrikası alev alev yandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yatak ve baza üretimi yapan bir fabrikada büyük çaplı yangın meydana geldi.
YAŞAM
15 Eylül 2022 - 08:42
Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi'nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine birden fazla itfaiye ekibi yollandı.
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