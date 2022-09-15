Çorlu’da yatak üretim fabrikası alev alev yandı

Olay, gece yarısı Türkgücü Mahallesi'nde meydana geldi. Yatak ve baza üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın fabrikanın tamamını etkisi altına aldı. Olay yerine birden fazla itfaiye ekibi yollandı.

Yangın nedeniyle fabrika kullanılamaz hale geldi. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarına devam etmekte.