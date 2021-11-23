YAŞAM
23 Kasım 2021 - 12:20

Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı

Çorum Sungurlu ilçesinde tartıştığı kadını defalarca bıçaklayarak yaralayan adama fabrika bekçisi engel oldu.

YAŞAM
23 Kasım 2021 - 12:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı
Çorum Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde  gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre M.D. adlı bir kişi fabrika önünde park halindeki bir otomobilde E.T.A. isimli kadınla tartışmaya başladı.



Tartışmanın büyümesiyle E.T.A.'nın araçtan inmesi üzerine M.D. de arkasından giderek cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Defalarca bıçaklanan kadın kendini korumaya çalışırken kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.




Fabrika bekçisi kadını ölümden kurtardı
Öte yandan gerçekleşen o dehşet anlarında talihsiz kadının çığlıkları üzerine fabrika bekçisi kadına müdahale etti. Talihsiz kadını fabrikanın bahçesine alan bekçi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek kadını kurtardı.
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan gerçekleşen o korkunç olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Son Haberler
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
İçme suyu hattından çıkan 5 metrelik 'kunduz'
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Tekirdağ'da korkunç kaza! 2 ölü,15 yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Ataşehir'de doğalgaz patlaması! 1yaralı
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Çok sayıda milletvekili hakkındaki fezleke mecliste
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Dolar kurunda yükseliş devam ediyor! 23 Kasım dolar kuru ne kadar?
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can verdi!
Bulgaristan’ın başkentinde felaket! Otobüsteki 46 kişi yanarak can...
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Afganistan'da TV dizileri kadınlara yasaklandı!
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri yerde inebilecekler..
Ankaralı kadınlara ulaşımda büyük kolaylık! Artık istedikleri...
TikTok fenomeni ağrı kesici sanarak AirPod kulaklığını yuttu!
TikTok fenomeni ağrı kesici sanarak AirPod kulaklığını yuttu!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!
Ameliyata alınan usta sanatçı Kadir İnanır'ın sağlık durumu açıklandı!