Çorum'da dehşet anları! Tartıştığı kadını defalarca bıçakladı

Çorum Sungurlu ilçesi Sungurlu-Kırıkkale karayolu üzerinde bulunan bir fabrikanın önünde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre M.D. adlı bir kişi fabrika önünde park halindeki bir otomobilde E.T.A. isimli kadınla tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle E.T.A.'nın araçtan inmesi üzerine M.D. de arkasından giderek cebinden çıkardığı bıçakla kadını boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.
Defalarca bıçaklanan kadın kendini korumaya çalışırken kadının yaşadığı korku dolu anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Fabrika bekçisi kadını ölümden kurtardı
Öte yandan gerçekleşen o dehşet anlarında talihsiz kadının çığlıkları üzerine fabrika bekçisi kadına müdahale etti. Talihsiz kadını fabrikanın bahçesine alan bekçi, jandarma ve sağlık ekiplerine haber vererek kadını kurtardı.
Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde kalan E.T.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. M.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan gerçekleşen o korkunç olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.