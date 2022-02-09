Çorum'da doğalgaz dağıtım müdürünün düşük faturalara ilginç tavsiyesi!













Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan yüksek doğalgaz faturalarının daha düşük gelmesi yönünde verilen tavsiyelere Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman'da kendi tavsiyelerini ekledi.Türkiye genelinde hem konutta hem de iş yerlerine gelen fahiş faturalara karşılık tepkilerin çığ gibi büyüdüğü şu günlerde Çorum'da doğalgaz dağıtımından sorumlu Çorumgaz'ın Genel Müdürü görevinde olan Kasım Kahraman, düzenlendiği bir basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Yüksek doğalgaz faturalarında yapılabilinecek tasarruflardan bahseden Kahraman, vatandaşlara bir öneride bulundu ve kalın giyinilmesi gerektiğini vurgulayarak evde atletle dolaşmayacak kadar sıcak ortam yaratmanın düşük faturanın gelmesine katkısı olabileceğini söyledi.Oda sıcaklığının sürekli 22 derecede tutulmasını ve kullanılmayan odaların da 18 derecede sabit bırakılması gerektiğini söyleyen Kahraman, böylelikle doğalgazı en verimli şekilde kullanmış olunacağını aktardı.