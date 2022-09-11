YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:55

Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı

Çorum'da, kontrolden çıkarak otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişide yaralandı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 06:55
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Çorum'da otomobil elektrik direğine çarptı: 1'i bebek 2 ölü, 3 yaralı


Kaza, Osmancık caddesi Bayat Gediği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hüseyin Gazi Tütüncü yönetimindeki 19 TA 958 plakasına sahip otomobil, Çorum-Osmancık karayolu Bayat Gediği yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile otomobil 3 parçaya ayrılırken otomobilin ön kısmı elektrik direğinde kalırken diğer parçaları ise tarlaya savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay mahaline polis ve sağlık personelleri sevkedildi. Kazada otomobil sürücüsünün olay mahalinde hayatını kaybederken, sürücünün eşi Nisanur Tütüncü (20), oğulları Göktuğ Tütüncü, kardeşi Engin Tütüncü (9) ile akrabası Bedirhan Koca ağır yaralandı.



Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık personelince olay mahalinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastane ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yollandı. Durumları ağır olan yaralılardan 3 aylık Göktuğ Tütüncü hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

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