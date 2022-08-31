Çorum Polisinden Uyuşturucu Operasyonu - Çorum













İl merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sırasında, bir şahsın yakın zamanda yüklü miktarda sentetik ecza maddesi getireceği bilgisi verildi. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde satıcılığı yaptığı belirlenen şahsın üzerinde bin 120 adet sentetik ecza maddesi hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 7 Adet (9 mm) fişek elde edildi.Gözaltına alınan zanlı 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' yapmak suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.