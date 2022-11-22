GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 13:57

Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, herkesi şaşkına çeviren bir adım attı. Çiftçi, ofisinin duvarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir fotoğrafını kaldırdı. Valilik makamında tek duran fotoğrafın Atatürk'e ait olduğu görülürken İlahiyat Fakültesi mezunu olan Çorum Valisi Mustafa Çiftçi'nin nedne böyle bir karar verdiği merak konusu oldu.

GÜNDEM
22 Kasım 2022 - 13:57
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Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..


Yerel basına gönderilen "valinin yeni fotoğrafı" aşapıdaki kare oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırıldığı bu yeni "resmi fotoğraf", Vali Mustafa Çiftçi'nin resmi internet sitesindeki "CV" bölümüne "profil fotoğrafı" olarak eklendi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi



Mustafa Çiftçi'nin arkasında Erdoğan ve Atatürk'ün fotoğrafları vardı. Mustafa Çiftçi, soldaki Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi. Vali Çiftçi'nin neden bu şekilde bir karar aldığı akıllarda soru işaretleri yaratırken Ankara'dan nasıl yanıt alacağı da merak konusu oldu.

"YENİ FOTOĞRAFTA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOK" İDDİASINA VALİLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Daha önce valiliğin arka planında yer alan Erdoğan'ın fotoğrafının, Vali Mustafa Çifçti'nin yeni fotoğrafından valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Basına yansıyan farklı iddialardan sonra Çorum Valiliği'nden fotoğraf ekli yazılı açıklama geldi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının makan odasının duvarından indirildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi Valilik Makamının misafir köşesinde yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

Valilik binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu kare açıklamanın ekinde kamuoyu ile paylaşıldı.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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