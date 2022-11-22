Çorum Valisinin Erdoğan'ın fotoğrafını duvardan indirdiği iddia edildi! Çorum Valiliği jet açıklama yayınladı..













"YENİ FOTOĞRAFTA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YOK" İDDİASINA VALİLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI YANIT

Yerel basına gönderilen "valinin yeni fotoğrafı" aşapıdaki kare oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın resminin kaldırıldığı bu yeni "resmi fotoğraf", Vali Mustafa Çiftçi'nin resmi internet sitesindeki "CV" bölümüne "profil fotoğrafı" olarak eklendi.Mustafa Çiftçi'nin arkasında Erdoğan ve Atatürk'ün fotoğrafları vardı. Mustafa Çiftçi, soldaki Erdoğan'ın fotoğrafını indirdi. Vali Çiftçi'nin neden bu şekilde bir karar aldığı akıllarda soru işaretleri yaratırken Ankara'dan nasıl yanıt alacağı da merak konusu oldu.Daha önce valiliğin arka planında yer alan Erdoğan'ın fotoğrafının, Vali Mustafa Çifçti'nin yeni fotoğrafından valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından kaldırıldığı kaydedildi. Basına yansıyan farklı iddialardan sonra Çorum Valiliği'nden fotoğraf ekli yazılı açıklama geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının makan odasının duvarından indirildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın resmi Valilik Makamının misafir köşesinde yer almaktadır" ifadeleri kullanıldı.Valilik binasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu kare açıklamanın ekinde kamuoyu ile paylaşıldı.