Coşkun, Altınova'daki Arkeolojik Kazı Alanlarını Inceledi













Altınova Belediyesi sponsorluğunda yürütülen Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları ve Çobankale Kazı alanları ve kazı evlerini ziyaret eden Coşkun, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ı kutladı. Coşkun'a ilk önce Altınova Belediyesi Doğa Eğitim Merkezi ve Kuş Gözlem Kulesi Konferans Salonu'nda brifing verildi. Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Serkan Gündüz, Hersek'de yapılan kara kazıları ve Limnae/Civetot Sualtı Kazıları hakkında genel bilgiler verdi. Brifingin ardından Başkan Oral, Genel Müdür Yardımcısı Coşkun ve beraberindekiler, Hersek'te yapılan kara kazıları ve Limnae/Civetot Sualtı Kazı alanını ziyaret etti.Ardından Hersek Deltası Kara ve Sualtı Kazıları Kazı Evine geçen Coşkun, burada elde ettikleri bulguları inceledi.Müze çalışmaları sürmekte olan Hersek Dilburnu Deniz Feneri'ni de gezen Coşkun, en son Çobankale kazı alanında incelemeler yaptı.çok önemli tarihi çalışmalara imza atıldığını ifade Coşkun, “Osmanlı'nın Bizans ile yaptığı ilk savaş olan Bafeus Savaşının geçtiği Çobankale'de çalışmalar bizlere yeni bilgiler verecektir. Halil İnancık Hocamıza göre Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun temeli olan Bafeus Savaşı'nın geçtiği Çobankale'deki çalışmalar, tarihimize yeni bilgiler sunacaktır. Hersek'te gerçekleştirilen kazılar Selçuklu ve Osmanlı'nın kuruluş dönemi hakkıda yepyeni bilgiler sunuyor. Ayrıca Helenapolis ve su altı kazı çalışmaları sadece Türk değil dünya tarihine de ışık tutacak. 157 yıllık tarihi Deniz Feneri Müzesi bölgeyi aydınlatmaya devam edecek. Tüm bu çalışmalar dünya tarihi açısından büyük önem taşıyor” diyerek konuşmasını belirtti.“Tarih ve kültür sevdalısıyız”Bölgedeki arkeolojik kazıların yapıldığı tek yerin Altınova olduğunu izah eden Başkan Oral ise şöyle konuştu:“Çobankale ve Hersek Deltası kazıları Cumhurbaşkanımızın kararıyla 12 ay kesintisiz hale geldi. Bize ter türlü desteği veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un şahsında Hükümetimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Yahya Coşkun'un şahsında Bakanlık bürokratlarına, AK Parti Yalova İl Başkanımız Sayın Muğlim Bağatar'ın şahsında tüm teşkilatlarımıza, AK Parti MKYK üyesi Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş'e, AK Parti Yalova Milletvekili Sayın Meliha Akyol'a ve AK Parti Altınova İlçe Başkanımız Sayın Hasan Zafer'e, ilçe halkım ile tarih ve kültür sevdalıları adına teşekkür ederim.”