









AŞILAR İMHA EDİLECEK!







"“Aşılamaya ilgi sıfır. Kullanım tarihi bitmek üzere olan 2,8 milyon aşıyı imha etmek zarındayız" dedi.

Covid-19 aşısı olanlar dikkat! 3 yıl sonra aşılarla ilgili flaş karar! Covid hastalığının ve salgınının etkisinin hafiflemesiyle birlikte flas karar geldi. 2,5 milyon aşı imha edilecek. Aşıya olan talep sıfır, karar verildi. İşte detaylar...2 yıl önce dünyada hızla yayılmaya başlayan, covid salgını nedeniyle aşı geliştirilmiş ve bunun sonucunda da pek insan aşılanmaya zorunlu tutulmuştu. Alman ve çin aşılarının başı çektiği yarışta, tüm ülkelerde aşılama faaliyeti başlamıştı. Korona virüsün uğramadığı ülke olmadığı için bütün aşılar tüm dünyaya gönderilmişti. Hastanelerde aşılama birimleri açılmış ve aşılama faaliyetleri başlamıştı. O ülkeden flas karar geldi. Stok tehlikesi nedeniyle ve aşıların son kullanma tarihlerinin de geçtiği belirtilerek tüm aşıların imha edilmesine karar verildi. İşte ayrıntılar...Korona nedeniyle geliştirilen covid aşısında sona gelindi. Bulgaristan Hükümeti yaptığı açıklamada aşıların imha edileceğini söyledi. 2 yıl önce ortaya çıkan korona virüs salgını nedeniyle pek çok hastanede aşılama birimleri kurulmuş ve yoğun bir aşılama işlemine geçilmişti. Ancak son düzlükte koronanın etkisini azaltması ve salgının bitmesi ile birlikte aşılama faaliyetleri durdu. Artık aşı olmak için talep yok. Bu nedenle Bulgaristan aşılarını imha edecek. Ayrıca hastanedeki aşılama birimlerini de kapatacak. Aşıların son kullanma tarihi dolmak üzere. Bulgaristan devleti Cumhurbaşkanının basına yaptığı açıklama ise şu şekilde: