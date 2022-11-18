Covid-19 geçirenlerle ilgili şok araştırma













Koronavirüsün baş ağrısı, tat-koku kaybı ve halsizlik bilinen etkileri arasında. Ancak bilinmeyen ve yeni araştırma ile ortaya çıkan başka etkileri olduğu da saptandı. Tüm bunları New York Times derledi. Covid-19’un 5 Olağandışı Belirtisi daha olduğu ortaya çıktı.; Covid-19 geçiren hastaların dillerinde pütürler çıktığı hatta hastalığı geçirdikleri şiddetin boyutuna göre diilerindeki pütürlenmenin renk değiştirdiğini, yani koyu renkli, kalın ve tüylü bir oluşum ortaya çıkıyor. Buna tıb literatüründe ‘tüylü dil deniyor’ Araştırmayı yapan doktorlardan olan Dr.Chin-Hong, Böyle bir durum insanlara korkutucu gelebilir. Ancak endişelenmelerine gerek olmadığını’ dile getirdi. Ağız sağlığına dikkat ettikleri takdirde kısa zaman içinde tüylü dilden kurtulacakları belirtildi.; Bağışıklık sistemini alt üst eden Koronavirüs sonucu olarak batma hissinin oluştuğu yapılan araştırma arasında. Hastalar, derilerine iğne batıyormuş gibi hissediyor ve bunun sebebinin bağışık sistemi hücrelerinin iltihaplanması olarak belirtildi. Bu iğne batma hissi, çoğunlukla el ve ayaklarda yaygın.Covid geçiren hastaların, derilerinde döküntü kızarıklık olduğu yapılan araştırma sonuçlarından.Saç dökülmesinin elbette farklı sebepleri olabilir ancak Covid-19 virüsü geçiren hastalarda yoğun şekilde saç dökülmesi oluşuyor diye belirten araştırmayı gerçekleştiren Dr.Chin-Hong, kovid geçirirken ya da sonrasında saçınız yoğun olarak dökülüyorsa panik yapmayın, dökülen saçlar zaman içinde dedi.Covid-19 virüsü, hastalarda ayak parmaklarında şişlik ve morluklara neden olduğunu belirlendi. Bu durum Tıp litarütünde Covid-19 parmağı olarak geçti.