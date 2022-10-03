SAĞLIK
03 Ekim 2022 - 12:11

Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden artmaya başladı!

İngiltere'den dünya genelinde 6 milyondan fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olan Covid-19 salgınıyla ilgili endişe verici bir açıklama yayınlandı. Açıklamada vaka sayılarının giderek artmaya başladığı belirtildi.

SAĞLIK
03 Ekim 2022 - 12:11
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Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama: Sayılar şimdiden artmaya başladı!


Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi (NHS) yetkilileri mevcut koronavirüs salgınına ilişkin verileri kamuoyuna açıklarken, Covid-19'un mutasyona uğramış türü olan Omicron varyantı hakkında bazı tahminlerin gerçekleşmeye başladığını duyurdu.

Covi-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan bir haberde uzmanların, özellikle önceki koronavirüs yakalamalarının neden olduğu bağışıklık ve aşılara direnç için koronavirüs vakalarının geçtiğimiz hafta yüzde 14 arttığının ortaya çıktığını söyledikleri yazıldı. "Yeni bir Covid-19 dalgası bu kış sağlık sistemlerini bozabilir ve yıkıcı bir dalganın başlangıcına tanık olabiliriz." diyen uzman isimler aşıya dirençli bir Omicron varyantının ciddi bir sorun oluşturabileceğini açıkladılar.

Yetkililer, Eylül ayı sonlarında son haftaların verilerini paylaşarak, yaklaşık 1,1 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve bu rakamların da Temmuz ortasındaki yaz dalgasından sonraki ilk büyük sıçrama olduğunu ifade ettiler. Diğer taraftan Covid-19 test sayısında düşüş olduğu belirtildi ve bu vakaların artışında büyük etken denildi.

“İNSANLAR HASTA OLDUKLARINI ANLAMIYOR”

Covid-19 salgınıyla ilgili endişe yaratan açıklama

 Covid-19 platformu için ZOE uygulamasının kurucu ortağı Profesör Tim Spector, yaptığı açıklamasında bu kez yaşlıların önceki dalgalardan daha erken etkilenmesini ve hastalanmasını beklediklerini belirterek birçok insanın hala hükümet yönergelerindeki semptomları gördüklerini ancak yanıldıklarını aktardı. Şu anda Covid-19 vakalarının üçte ikisinin boğaz ağrısı ile başladığını ifade eden Spector, yüksek ateş ve koku kaybının artık nadir olduğunu ve sonuç olarak insanların hasta olduklarını anlamadıkları için de test yaptırmadıklarını kaydetti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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