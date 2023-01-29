Covid-19 ve grip aşısı olanlar dikkat! İkisi birlikte olanlar yandı: Vücudunuza neler yaptığına inanamayacaksınız!













"AYNI ANDA İKİ AŞI YAPTIRMAK ÖLÜM RİSKİNİ ARTIRIYOR!"

Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen ve Türkiye'de de kullanılmakta olan koronavirüs aşısının hatırlatıcı dozuna ilişkin çalışma uluslararası camiadan büyük ilgi gördü. İnfluenza aşısının birlikte uygulanmasının potansiyel risk oluşturabileceği açıklandı. Ocak ayı başlarında, ABD'nin aşı gözetim sistemi FDA, Kovid-19'un Omicron varyantı için geliştirilen varyantı ile birlikte 65 yaş ve üzeri kişilerde artan iskemik inme riskinin arasında bir bağlantı olabileceğini söyledi.Başlatılan araştırma, yaklaşık 550.000 aşıdan 130 yaşlı yetişkinin Pfizer aşısını aldıktan sonraki 21 gün içerisinde felç geçirdiğini buldu. 70'li yaşlarında bir adamın ölüm nedeninin belirlendiği felç sonrası öldüğü bildirildi.Bu bağlantıyı araştıran FDA yetkilileri, çoğu hastanın grip aşılarını aynı gün aldığını ve bunun rol oynamış olabileceğini söylediler. Bilim adamları tarafından yapılan bir analiz, aynı gün bir hatırlatma dozu Covid-19 ve grip aşısı olmanın risk oluşturabileceğini buldu. Eşzamanlı Covid-19 ve grip aşılarının potansiyel alandaki güvenlik sorunların incelenmesi için bir çalışma başlatan FDA'nın bulguları, önümüzdeki kış her iki aşıyı aynı anda önermeye devam edip etmeyeceğini belirleyecek ve karar vermenize yardım edecek.Sağlık otoriteleri artık grip ve Covid-19 aşılarını aynı anda öneriyor. Nitekim 2022 yılı Eylül ayı içinde Beyaz Saray Kovid-19 Koordinatörü Dr. Ashish Jha, "Tanrı bize biri grip aşısı, biri de Kovid-19 aşısı için iki kol verdi" diyerek vatandaşları her iki aşıyı da olmaya çağırdı. Bu arada bilimsel çalışmada yer almayan Pittsburgh Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Dr. Walid Gellad, konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması taraftarı olduğunu belirterek "Bunu yapmak mantıklı ve bu yaş grubundaki bilinen faydalar göz önüne alındığında, uygulamayı değiştirmenin bir anlamı yok." dedi.