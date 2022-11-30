Covidin kadınlar üzerindeki konuşulmayan etkisi













Uzun süredir COVID hastası olan ve hastalığın geçmesinden aylar sonra COVID-19 semptomlarını yaşamaya devam eden birçok kişi, bu durumun adet döngülerini de etkilediğini belirtiyor. Uzun süreli COVID'i olan kişiler, ilk hastalığın azalmış olması gereken süreden aylar sonra bile ateş, yorgunluk veya baş ağrısı gibi semptomlar yaşamaya devam etmektedir. Mevcut kanıtlar, COVID-19 semptomlarının, semptomların başlamasından yaklaşık 2 hafta sonra ortadan kalkması gerektiğini göstermektedir. Bu kadar çok insanın rahatsız edici semptomlar yaşamaya devam etmesinin nedeni belirsizliğini korumaktadır. Bununla birlikte, araştırmacılar ve tıp doktorları artık olası mekanizmaları ve uzun COVID'li bireyleri desteklemenin en iyi yollarını araştırmaya başlıyor.Sosyal medyada ve özel destek gruplarında, uzun COVID'li birçok kişi, bu uzun süreli hastalık durumunun menstrüel döngülerini nasıl etkilediğini ve yaşam kalitelerini daha da etkilediğini anlattı. 2021'in başlarında ne COVID-19 aşıları ne de evde test yaygın olarak mevcuttu.Konuştuğumuz kişilerin çoğu, COVID-19'a yakalandıklarından beri düzensiz adetler, adet kanlarında olağandışı pıhtılaşma veya kötüleşen adet öncesi sendromu (PMS) yaşadıklarını söyledi. Bununla birlikte, konuştuğumuz herkes adet döngüsünde bazı değişiklikler yaşamış olsa da, bu aksaklıkların şekli değişiklik gösteriyordu. Katılımcılardan biri, COVID-19'a yakalanmadan aylar önce düzensiz adet gördüğünü bildirmiştir. Ayrıca şunları söyledi: "[COVID-19 ile] hastalandığımda adet döngülerimin hemen değiştiğini fark ettim." 40'lı yaşlarının ortalarındaki bir katılımcı, Mart ayında COVID-19 semptomları geliştirmiş ancak bir teste erişimi olmamış. Adet döngüsüne müdahale eden uzun bir COVID geçirdiğine inanıyor. "Mayıs ayında bir ay boyunca regl olmadım. Haziran ve Temmuz'da tekrar başladı ama çok düzensizdi, çok daha uzun sürüyordu ve durup başlıyordu." Birkaç kişi bize adet akıntılarında olağandışı miktarda pıhtı olmasından veya kanda olağandışı büyüklükte pıhtı olmasından endişe duyduklarını söyledi.