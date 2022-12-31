SPOR
31 Aralık 2022 - 15:44

Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayarak 2022'nin son sürprizini yaptı. Ronaldo'nun bu transferi herkes tarafından eleştiriliyor

Cristiano Ronaldo, dünyanın her yerinde konuşulacak büyük bir transfere imza attı. Bu cümle aslında hayatımıza girmiş ve biraz normal karşılamamız gereken bir şey. Ronaldo gibi bir isim nereye imza atarsa atsın, ne yaparsa yapsın gündem olur. Hatta gündemi belirleyen odur demek daha doğru olabilir. Ama imzayı attığı adres, daha şimdiden olay oldu.

SPOR
31 Aralık 2022 - 15:44
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr ile sözleşme imzalayarak 2022'nin son sürprizini yaptı. Ronaldo'nun bu transferi herkes tarafından eleştiriliyor


Cristiano Ronaldo, dünyanın her yerinde konuşulacak büyük bir transfere imza attı. Bu cümle aslında hayatımıza girmiş ve biraz normal karşılamamız gereken bir şey. Ronaldo gibi bir isim nereye imza atarsa atsın, ne yaparsa yapsın gündem olur. Hatta gündemi belirleyen odur demek daha doğru olabilir. Ama imzayı attığı adres, daha şimdiden olay oldu.

Her yıldız nispeten daha da fazla para kazanmak için Avrupa kıtasından göç eder ve Amerika'nın yolunu tutar. Ronaldo da aslında kıta değiştirdi ancak herkes gibi gibi kariyerinin sonunda ABD'ye gitmiyor. Her zaman farklı oldu o. Adresi de farklı. Portekizli  artık Al Nassr forması giyecek. 



United'a dönüşü istediği olmayan Ronaldo, belki de kariyerinin en büyük pişmanlığını eski kulübüne geri dönerek yaptı. Dünya Kupası'nın hemen öncesinde Piers Morgan'a konuk olan Ronaldo, anlattıklarıyla her kesimi hedef aldı ve Manchester United ile bağlarını bir daha birleşmeyecek şekilde kopardı.

Katar 2022'deki ilk maçlar sonunda Manchester United, Cristiano Ronaldo ile yolların ayrıldığını açıkladı. Dahası ise bitmedi. Her iki taraf da birbirine nispet yaparcasına paylaşımlarda bulundu. Ronaldo Real Madrid'li saat paylaşırken; Manchester United, Arjantin forması giyen Lisandro Martinez'i Ronaldo'nun en büyük rakibi Messi ile fotoğraflarını paylaşıyordu.

Günün sonunda ayrılık oldu. Hani derler ya; "Yıllar sonra düşman gibi değil de pişman gibi bakarsak..." Ronaldo ve Manchester United'ın birbirine pişman gibi bakacağını sanmıyorum. Ronaldo ne kadar eleştirilecek olsa da tercihini yapmış gibi. Suudi Arabistan'da top koşturacak, Al Nassr'ı başarıdan başarıya götürmek için mücadele edecek gibi görünüyor artık.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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