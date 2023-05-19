SPOR
19 Mayıs 2023 - 21:05

Cristiano Ronaldo, Avrupa devi Bayern Münih ile anlaşıyor!

Cristiano Ronaldo, Bayern Münih ile resmen sözleşme imzaladı. Almanya'nın en büyü takımı olarak tanımlanan Bayern Münih, Cristiano Ronaldo'nun transferi ile Şampiyonlar Ligi için kurduğu tüm hayallerini gerçekleştirmek istiyor.

SPOR
19 Mayıs 2023 - 21:05
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cristiano Ronaldo, Avrupa devi Bayern Münih ile anlaşıyor!


Futbol fünyasının yaşayan efsanesi olarak bilinen Cristiano Ronaldo, Al Nasr'ın sürecinden memnun değildi. Daha büyük projelerde yer almak isteyen Ronaldo, Bayern Münih ile ilk teması sağladı ve sonunda görüşmeler resmi açıklamaya kadar geldi.

BAYERN MÜNİH İLE CRISTIANO RONALDO İLE ANLAŞTI

Dünya devlerinden Bayern Münih, herkesin merakla beklediği görüşme detaylarını flaş haber olarak duyurdu. Alman milyarder Markus Schoen'in aracılık ettiği Cristiano Ronaldo'nun transferi, ne pahasına olursa olsun Markus'un cebinden çıkacak ve FC Bayern Münih'in kasasından herhangi bir ödeme yapılmayacak.



Cristiano Ronaldo, Avrupa devi Bayern Münih ile anlaşıyor

FC Bayern Münih, olayların bu şaşırtıcı gidişatına olumlu tepki verdi ve Avrupa'ya dönmek isteğini her zaman dile getiren Cristiano Ronaldo ile ilk teması kurdu ve her iki taraf da harekete geçmeye çok hevesli olduğu görüldü. Ayrıca Alman basını özellikle

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Bayern Münih'in sezon içinde Şampiyonlar Ligi'ni kazanamaması ve ciddi bir forvet sıkıntısı çekmesi Cristiano Ronaldo'nun geleceğini çok cazip bir hale getirdi.. Bayern yönetimi, Portekizli yıldızla Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerine inanıyor. Ronaldo'nun hala çok iddialı olmasını önemli bir detay olarak görüyor ve ekonomik potansiyel de dahil olmak üzere süreci değerlendirmek istiyor.

Cristiano Ronaldo, Avrupa devi Bayern Münih ile anlaşıyor

CRISTIANO RONALDO TARAFI

Al Nasr formasıyla çıktığı 33 maçta 16 gol 4 asistle oynayan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da rekabet etmekle yetinmedi. Ronaldo, Bayern Münih takımına geçerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve Portekiz formasıyla bir turnuvayı bitirmek hayali kuruyor. Forvetin asıl amacının ise 'dünyanın en iyi oyuncusu' olarak 'tanınmak' olduğu söyleniyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ