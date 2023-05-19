Cristiano Ronaldo, Avrupa devi Bayern Münih ile anlaşıyor!

Futbol fünyasının yaşayan efsanesi olarak bilinen Cristiano Ronaldo, Al Nasr'ın sürecinden memnun değildi. Daha büyük projelerde yer almak isteyen Ronaldo, Bayern Münih ile ilk teması sağladı ve sonunda görüşmeler resmi açıklamaya kadar geldi.
BAYERN MÜNİH İLE CRISTIANO RONALDO İLE ANLAŞTIDünya devlerinden Bayern Münih, herkesin merakla beklediği görüşme detaylarını flaş haber olarak duyurdu. Alman milyarder Markus Schoen'in aracılık ettiği Cristiano Ronaldo'nun transferi, ne pahasına olursa olsun Markus'un cebinden çıkacak ve FC Bayern Münih'in kasasından herhangi bir ödeme yapılmayacak.
FC Bayern Münih, olayların bu şaşırtıcı gidişatına olumlu tepki verdi ve Avrupa'ya dönmek isteğini her zaman dile getiren Cristiano Ronaldo ile ilk teması kurdu ve her iki taraf da harekete geçmeye çok hevesli olduğu görüldü. Ayrıca Alman basını özellikle