Cristiano Ronaldo: Hayatımın en kötü anıydı!













Her an benimle birlikteler

Dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo bir röportajında hayatında yaşadığı en kötü olayı açıkladı. Özel hayatında ve futbol hayatında son bir yıldır oldukça zor zamanlar geçiren Ronaldo dünya basının yakın takibi altında. En son teknik Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ve takım arkadaşı Bruno Fernandes ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen Ronaldo son bir yıldır yaşadığı çöküşle gündemden düşmüyor.Vermiş olduğu röportajda kendiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Ronaldo hayatının en kötü anı olarak oğlunun vefatını söyledi. Oğlunun küllerini evinde sakladığını söyleyen acılı baba, oğlunun ölümünün bugüne dek yaşadığı en kötü olay olduğunu ifade etti. Portekizli yıldız, Ekim 2021'de eşi Georgina Rodríguez ile birlikte ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu. Aralık ayında, bir erkek ve bir kız beklediklerini açıkladılar. Ancak Nisan ayında çift, küçük oğullarının öldüğünü duyurdu.Ronaldo'nun Salı günü Piers Morgan ile yaptığı TalkTV röportajının son bölümünde süper yıldız, bu trajedinin kendisi ve ailesi üzerindeki etkisini anlattı. "Oğlumun külleri her anbenimle birlikte, tıpkı babam gibi, burada evde. Babası 2005 yılında ölen Ronaldo, "Bu, hayatımın sonuna kadar tutmak istediğim ve okyanusa ya da denize atmamak istediğim bir şey" dedi. " Onları yanımda tutuyorum. Babamın yanındalar. Alt katta küçük bir kilisem var, bir şapel, babamı ve oğlumu orada tutuyorum."