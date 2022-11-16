Cristiano Ronaldo: Hayatımın en kötü anıydı!

Dünyaca ünlü süperstar Cristiano Ronaldo bir röportajında hayatında yaşadığı en kötü olayı açıkladı. Özel hayatında ve futbol hayatında son bir yıldır oldukça zor zamanlar geçiren Ronaldo dünya basının yakın takibi altında. En son teknik Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag ve takım arkadaşı Bruno Fernandes ile yaşadığı problemlerle gündeme gelen Ronaldo son bir yıldır yaşadığı çöküşle gündemden düşmüyor.
Vermiş olduğu röportajda kendiyle ilgili merak edilenleri yanıtlayan Ronaldo hayatının en kötü anı olarak oğlunun vefatını söyledi. Oğlunun küllerini evinde sakladığını söyleyen acılı baba, oğlunun ölümünün bugüne dek yaşadığı en kötü olay olduğunu ifade etti. Portekizli yıldız, Ekim 2021'de eşi Georgina Rodríguez ile birlikte ikiz bebek beklediklerini duyurmuştu. Aralık ayında, bir erkek ve bir kız beklediklerini açıkladılar. Ancak Nisan ayında çift, küçük oğullarının öldüğünü duyurdu.