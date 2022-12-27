SPOR
27 Aralık 2022 - 23:52

Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor

Real Madrid'in yüzü, Ronaldo'lardan hep güldü. Fenomen, burada kazandı. Tadına çok da varılamadan sakatlıklardan dolayı gitti. 2009 yazında görkemli bir transferle bu kez Ronaldo'lardan Cristiano geldi. 2018'de kulübün kapısından çıkana kadar her şeyi kazandı, rekorları alt üst etti. Ve şimdi Cristiano Ronaldo, bayrağı teslim etmeye hazırlanıyor.

SPOR
27 Aralık 2022 - 23:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor


Real Madrid'in yüzü, Ronaldo'lardan hep güldü. Fenomen, burada kazandı. Tadına çok da varılamadan sakatlıklardan dolayı gitti. 2009 yazında görkemli bir transferle bu kez Ronaldo'lardan Cristiano geldi. 2018'de kulübün kapısından çıkana kadar her şeyi kazandı, rekorları alt üst etti. Ve şimdi Cristiano Ronaldo, bayrağı teslim etmeye hazırlanıyor.

İspanyol basının önde gelen spor gazetelerinden AS'ın hazırladığı habere göre Cristiano Ronaldo Junior, tekrardan Real Madrid alt yapısına katılacak. Babası gibi gol konusunda usta işi olan büyük oğul, yaşıtlarına büyük bir üstünlük kurmuş durumda. 14 yaş altında 20 kez yeşil sahaya adım atan Portekiz'in geleceği, 50'den fazla kez rakip fileleri havalandırdı.



Babası artık kariyerinin son virajındayken yeni bir Ronaldo dönemi daha başlayacak. Belki o da babası gibi uzun yıllar tüm dünyayı sallayacak, ardından peşinden sürükleyecek. Ancak onun babasından farkı, daha erken dünyanın en iyi kulübüne imza atmış olması. Real Madrid, her zaman en iyi oyuncular sahip oldu; en iyilerin tercihi her zaman Real Madrid oldu. Bu denklem yıllar boyu hiç değişmedi. Messi ve arkadaşları, bir dönem Real Madrid'e kafa tuttu ve onları gölgede bıraktılar. Fakat herkes kabul eder ki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük spor kulübü Real Madrid'dir.

Cristiano Ronaldo Junior da bu formayı erken yaşlarında sırtına geçirmeye başladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu
Atakaş Hatayspor teknik direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe mağlubiyetinin...
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı, teknik direktör Jorge Jesus, maçın ardından galibiyeti değerlendirdi
Fenerbahçe Kadıköy'de Atakaş Hatayspor engelini dört golle aştı,...
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Dallas Mavericks, Tyler Dorsey'i serbest bıraktı. Avrupa piyasası kızıştı
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan gündeminde
Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic şok açıklamalarıyla Sırbistan...
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Fenerbahçe, Hatayspor engelini 4 golle aştı. Tekrar liderliğe yükseldi
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu Furkan Haltalı imzayı atmak üzere
Anadolu Efes transferde gaza bastı. Beşiktaş Emlakjet'in genç oyuncusu...
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil sahada çiziyor
Dele Alli'nin hayatına dokunan top. Yıldız oyuncu, kaderini yeşil...
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu derbide büyük yürek ortaya koydu
Will Clyburn'ün tarihi gecesi galibiyetle sonuçlanmadı. Yıldız oyuncu...
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini önden verdi
Lider Arsenal, evinde hata yapmadı, taraftarına yeni yıl hediyesini...
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim yılının ilk Grand Slam'inde
Novak Djokovic'in Avustralya vizesi hazır. Artık gözler 2023 takvim...
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı. Bu seferki skandalın başaktörü Camila Giorgi
Tenisçiler ve Covid aşılarının yıldızı bir türlü barışmadı....
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan Giovanni Guidetti'nin milli arenada yeni adresi belli oldu. İtalyan Başantrenör, Sırbistan'ın yeni teknik patronu
Kasım ayında Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı görevinden ayrılan...
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu yine tarihe geçecek bir performansa imza attı
Alperen Şengün formanın hakkını vermeye devam ediyor. Milli oyuncu...
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri, uzatma sonunda galibiyet koştu
İstanbul derbisinde kazanan Fenerbahçe Beko. Dimitris Itoudis ve öğrencileri,...
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad etti
AC Milan'ın efsane golcüsü Andrey Shevchenko, İtalya günlerini yad...