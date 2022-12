Cristiano Ronaldo Junior, babasının ayak izlerini takip etmeye devam ediyor. Real Madrid'in prensi olmaya geliyor

Real Madrid'in yüzü, Ronaldo'lardan hep güldü. Fenomen, burada kazandı. Tadına çok da varılamadan sakatlıklardan dolayı gitti. 2009 yazında görkemli bir transferle bu kez Ronaldo'lardan Cristiano geldi. 2018'de kulübün kapısından çıkana kadar her şeyi kazandı, rekorları alt üst etti. Ve şimdi Cristiano Ronaldo, bayrağı teslim etmeye hazırlanıyor. İspanyol basının önde gelen spor gazetelerinden AS'ın hazırladığı habere göre Cristiano Ronaldo Junior, tekrardan Real Madrid alt yapısına katılacak. Babası gibi gol konusunda usta işi olan büyük oğul, yaşıtlarına büyük bir üstünlük kurmuş durumda. 14 yaş altında 20 kez yeşil sahaya adım atan Portekiz'in geleceği, 50'den fazla kez rakip fileleri havalandırdı.Babası artık kariyerinin son virajındayken yeni bir Ronaldo dönemi daha başlayacak. Belki o da babası gibi uzun yıllar tüm dünyayı sallayacak, ardından peşinden sürükleyecek. Ancak onun babasından farkı, daha erken dünyanın en iyi kulübüne imza atmış olması. Real Madrid, her zaman en iyi oyuncular sahip oldu; en iyilerin tercihi her zaman Real Madrid oldu. Bu denklem yıllar boyu hiç değişmedi. Messi ve arkadaşları, bir dönem Real Madrid'e kafa tuttu ve onları gölgede bıraktılar. Fakat herkes kabul eder ki dünyanın gelmiş geçmiş en büyük spor kulübü Real Madrid'dir. Cristiano Ronaldo Junior da bu formayı erken yaşlarında sırtına geçirmeye başladı.