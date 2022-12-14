Cristiano Ronaldo ve Real Madrid ilişkisinde bomba gelişme...

Geçtiğimiz yazdan beri transferi yılan hikâyesine dönen ve sezona Manchester United'da başlayan Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası'ndan elenir elenmez yeni bir bombayla gündemi meşgul ediyor. Yıldız isim, sezon başından beri Manchester United'ın teknik patronu Erik ten Hag ile yaşadığı sorunlar sebebiyle istediği forma şansını bulamamış ve erken alındığı maçta stadyumu maçın bitmesini beklemeden terk etmişti. Dünya Kupası'nda henüz grup maçları oynanırken İngiliz devi Manchester United, Ronaldo ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıklamıştı. Devamında sular durulur diye beklenirken Ronaldo'nun önüne önce servet sunuldu, ardından Dünya Kupası'nda yedek bırakılmasıyla herkesi şok etmiş, şimdi de Real Madrid tesislerinde idman yaptığı haberleri ile dünyayı salladı. Dünya Kupası'nda çıktığı 5 maçta sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo'nun gelecek takımı herkesin en büyük merakı. Bakalım Ronaldo bu kez hangi sürprizle karşımıza çıkacak?