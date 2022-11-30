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30 Kasım 2022 - 22:59

Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonraki yeni hedefi belli oldu. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına katılmayı kabul ettiği ve toplam 500 milyon Euro (yaklaşık 9.65 milyar Türk Lirası) kazanacağı söylentileri ortaya atıldı.

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30 Kasım 2022 - 22:59
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Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası


Dünya Kupası'nda Portekiz formasını giyen Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United'dan ayrıldı. Futbol yıldızının yeni takımı oldukça merak edilirken kazandığı yıllık maaş miktarı da gideek artıyor.

Kısa bir süre önce Manchester United'da ikinci dönemini tamamlayan Cristiano Ronaldo'nun merakla beklenen gelişi İspanyol basınından net iddialarla gündeme geldi. Marca News'e göre Portekizli süper yıldız, ifadesinde Suudi ekibi Al-Nassr ile neredeyse aynı fikirdeydi.



Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif

2.5 YILA 500 MİLYON EURO!

 CR7'nin Suudi Arabistan ekibinden alacağı maaşı duyanlar kulaklarına inanamadılar. Al Nasr'ın Ronaldo'ya 2,5 yıllık sözleşme için 500 milyon euro (yaklaşık 9,65 milyar TL) ödeyeceği söyleniyor. Haberlerde ayrıca özellikle 37 yaşındaki Ronaldo'nun, Avrupa'daki hegemonyasının sona erdiğini kabul ettiği ve bundan dolayı da Al Nasr'ı tercihlerinin arasına aldığı belirtildi.

Ronaldo'nun Manchester United'dan tartışmalı ayrılışı sonrası adı, ABD MLS Ligi tarafı Inter Miami, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy ve eski kulübü Sporting Lizbon ile anılmaya başlamıştı. Ronaldo şu anda 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynuyor ve iki maçın ardından bir gol attı.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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