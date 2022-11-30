Dünya Kupası'nda Portekiz formasını giyen Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United'dan ayrıldı. Futbol yıldızının yeni takımı oldukça merak edilirken kazandığı yıllık maaş miktarı da gideek artıyor. Kısa bir süre önce Manchester United'da ikinci dönemini tamamlayan Cristiano Ronaldo'nun merakla beklenen gelişi İspanyol basınından net iddialarla gündeme geldi. Marca News'e göre Portekizli süper yıldız, ifadesinde Suudi ekibi Al-Nassr ile neredeyse aynı fikirdeydi.
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30 Kasım 2022 - 22:59
Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'dan ayrıldıktan sonraki yeni hedefi belli oldu. 37 yaşındaki Portekizli yıldızın, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımına katılmayı kabul ettiği ve toplam 500 milyon Euro (yaklaşık 9.65 milyar Türk Lirası) kazanacağı söylentileri ortaya atıldı.
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30 Kasım 2022 - 22:59
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