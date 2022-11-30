Cristiano Ronaldo'ya Al Nasr'dan servet değerinde teklif! Çılgın bonservise evet dedi iddiaları ve tarihin en büyük imzası













2.5 YILA 500 MİLYON EURO!

Dünya Kupası'nda Portekiz formasını giyen Cristiano Ronaldo, Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United'dan ayrıldı. Futbol yıldızının yeni takımı oldukça merak edilirken kazandığı yıllık maaş miktarı da gideek artıyor. Kısa bir süre önce Manchester United'da ikinci dönemini tamamlayan Cristiano Ronaldo'nun merakla beklenen gelişi İspanyol basınından net iddialarla gündeme geldi. Marca News'e göre Portekizli süper yıldız, ifadesinde Suudi ekibi Al-Nassr ile neredeyse aynı fikirdeydi.CR7'nin Suudi Arabistan ekibinden alacağı maaşı duyanlar kulaklarına inanamadılar. Al Nasr'ın Ronaldo'ya 2,5 yıllık sözleşme için 500 milyon euro (yaklaşık 9,65 milyar TL) ödeyeceği söyleniyor. Haberlerde ayrıca özellikle 37 yaşındaki Ronaldo'nun, Avrupa'daki hegemonyasının sona erdiğini kabul ettiği ve bundan dolayı da Al Nasr'ı tercihlerinin arasına aldığı belirtildi. Ronaldo'nun Manchester United'dan tartışmalı ayrılışı sonrası adı, ABD MLS Ligi tarafı Inter Miami, Los Angeles FC, Los Angeles Galaxy ve eski kulübü Sporting Lizbon ile anılmaya başlamıştı. Ronaldo şu anda 2022 Dünya Kupası'nda Portekiz'e karşı oynuyor ve iki maçın ardından bir gol attı.