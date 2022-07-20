GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:48

Cübbeli Ahmet Hoca'nın gizli kasetleri mi var? Cübbeli Ahmet Hoca kaset iddialarına yanıt verdi mi? İsmailağa Cemaati'nde sular durulmuyor

İsmailağa Cemaati’nin başı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından ortalık karıştı. Tarikat şeyhleri arasında liderlik yarışının ortaya çıkmasıyla birlikte suyun rengi bulandı. Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, rakip olarak gördüğü Cübbeli Ahmet Hoca’ya rest çekti. Cübbeli Ahmet Hoca’nın gizli kasetlerini yaymakla tehdit eden Ustaosmanoğlu, ortalığı karıştırdı. İşte o iddialar…

GÜNDEM
20 Temmuz 2022 - 12:48
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Cübbeli Ahmet Hoca’nın gizli kasetleri mi var? Cübbeli Ahmet Hoca kaset iddialarına yanıt verdi mi? İsmailağa Cemaati’nde sular durulmuyor


Nakşibendi tarikatının uzantısı olan İsmailağa Cemaati'nin lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefat etmesinin ardından ortalık karıştı. Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından başlayan liderlik çatışmasında yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu’nun ismi öne çıktı. Yeğen Ustaosmanoğlu, rakip gördüğü Cübbeli Ahmet Hoca’ya çıkışlarıyla gündeme geldi. Cübbeli Ahmet Hoca’ya “Erkeksen şeyhliğini ilan et, kasetlerini yayalım” diye tehditler savuran Ustaosmanoğlu gündeme bomba gibi düştü. Ustaosmanoğlu’nun tehditleri sonrası Cübbeli Ahmet Hoca’nın vereceği yanıt merak konusu oldu

“Kasetleri çıkarmayan melundur!”

23 Haziran 2022 tarihinde, İsmailağa Cemaatinin başı Mahmut Ustaosmanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından tarikatında liderlik çatışması başladı. Mahmut Ustaosmanoğlu’nun ölümünün ardından liderlik çatışmasını körükleyen yeğeni Saadeddin Ustaosmanoğlu, rakip gördüğü Cübbeli Ahmet Hoca’yı tehdit etti. Elinde Cübbelinin gizli kasetleri olduğunu iddia eden Ustaosmanoğlu, “Erkeksen şeyhliğini ilan et” diye tehditler savurdu.



Cemaat kavgası

Kaset iddialarına Cübbeli Ahmet Hoca’dan yanıt gecikmedi. Şeyhliğini ilan etmek gibi bir amacı olmadığı söyleyen Cübbeli, Ustaosmanoğlu’na rest çekti. Kasetleri ortaya çıkarmayanın melun olduğunu söyleyen Cübbeli, “Allah'ın laneti üzerine olsun. Şeyhlik derdim yok ama sanki varmış da kasetler engelliyor imajı veriyor" sözlerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, cemaat içinden engellerle karşılaştığını belirterek, "Efendi Hazretlerimize bir bardak, bakraç cenaze şerefisine su bile döktürmediler" dedi. Ünlü’nün iddialarına Saadettin Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yanıt verdi. 4 saatlik video yayınlayan Ustaosmanoğlu, cenazeye Show için geleceğini ve buna izin vermeyeceklerini söyledi. Ünlü’nün kasetlerinin elinde olduğunu ve tamamını yayınlamadıklarını söyleyen Ustaosmanoğlu, "Cübbeli Ahmet Mahmut'un ülkeler arası maceraları. Endonezya'dan başlayalım mı? Mısır, Lübnan, İran... Film ortaya çıktığında bütün şalterlerin atacak zaten.” Dedi. Erkekse şeyhliğini ilan etsin diyen Ustaosmanoğlu,

 Erkeksen şeyhliğini ilan et. Çok meraklısın çünkü. İlan et de kasetlerini patlatalım. Hadi buyur" şeklinde konuştu. İddialar karşısında sessiz kalmayan Ünlü, “Ben 28 Şubat'ın cuntasından, FETÖ'den korkmamışım, bundan mı korkacağım?" diyerek Ustaosmanoğlu’na rest çekti.

“Bana mecburlar!”

İsmailağa Cemaatinden dışlanıp dışlanmadığının sorulması üzerine, cemaatteki rolünün arttığını söyleyen Ünlü, sürekli kendisini aradıklarını ve buna mecbur olduklarını söyledi. Cemaatin yüzde 90’ını kendisinin tanıttığını söyleyen Ünlü, halkın kendisini dinleyeceğini ve cemaati işleri düzgün gittikçe destekleyeceğini sözlerine ekledi.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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