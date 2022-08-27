Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43

Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon hakkında bilgiler

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur her bölümü ile izleyicilerin beğenisi toplamaya devam ediyor. Çukur dizisinin sevilen karakterlerinden Aliço'nun babası ise merak konusu oldu. Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? İşte detaylar...

Kim Kimdir
27 Ağustos 2022 - 16:43
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Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon hakkında bilgiler
Ay yapım imzalı olan Çukur dizisi oyuncu kadrosunun zenginliği ile dikkat çekerken her oyuncunun da başarıya doğru gitmesi diziyi yukarlara taşımaktadır. Yeni bölümle beraber Salih Kalyon'un diziye dahil olmasıyla Aliço'nun babası rolünde yer aldı. Bunun üzerine Salih Kalyon kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.

Salih Kalyon kimdir?

1946 yılında Ağrı'da dünyaya gelen usta oyuncu Salih Kalyon, ortaöğretim mezunu olurken tiyatroya ilgisini küçük yaşta fark ederek eğitimler almıştır. Dostlar Tiyatrosu, BKM oyuncuları gibi toplumlarda sinema filmlerinde ve dizilerde ekranlarda yer almıştır. Şuanlar da ise Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Aliço'nun babası olarak ekranlara geri döndü.

Salih Kalyon kimdir?

 Salih Kalyon'un yer aldığı filmler

2020 Sen Ben Lenin

2020 Randıman

2020 Şahane Hayaller

2018 Hedefim Sensin

2018 Aşk Bu mu?

2017 Düğüm Salonu

2017 Salur Kazan: Zoraki Kahraman

2017 Sümela'nın Şifresi-3: Cünyor Temel

2016 Olanlar Oldu

2016 Deli Dumrul

2015 Gaza Gelen Adam

2015 Altın Horoz

2015 Güvercin Uçuverdi

2015 Piyasadan Büyük Alacağımız Var

2014 8 Saniye

2014 Böcek

2014 Eyyvah Eyvah 3

2014 Son Umut

2013 Kelebeğin Rüyası

2013 Koğuş Akademisi

2012 El Yazısı

2012 Diğer Yol - Bir Trabzon Filmi

2012 Moskova'nın Şifresi: Temel

2011 Eyyvah Eyvah 2

2011 Sümela'nın Şifresi: Temel

2010 New York'ta Beş Minare

2009 Adab-ı Muaşeret

2009 Eyyvah Eyvah

2008 Süper Ajan K9

2007 Beyaz Melek

2006 Çinliler Geliyor

2005 Organize İşler

2003 Bana Bir Şeyhler Oluyor (Video)

2003 Vizontele Tuuba

2002 Gönderilmemiş Mektuplar

2000 Vizontele

1999 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (Video)

1994 Uzlaşma

1994 Menekşe Koyu

1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri

1991 Gizli Yüz

1986 Merdoğlu Ömer Bey

1986 Asiye Nasıl Kurtulur? (Seslendirme)

1985 Çıplak Vatandaş

1985 Bir Avuç Cennet

1985 Züğürt Ağa (Seslendirme)

1982 Islak Mendil (Seslendirme)

1982 Arkadaşım (Seslendirme)

1980 Talihli Amele (Seslendirme)

1977 Güneşli Bataklık

1976 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

Salih Kalyon yer aldığı yapımlar

Televizyon

2018 Şevkat Yerimdar

2016 Bamsı Beyrek (TV Filmi)

2014 Galip Derviş

2014 Yeşil Deniz

2013 Ali Ayşe'yi Seviyor

2012 Canım Benim

2011 Ezel

2011 İstanbul'un Altınları

2010 Küstüm Çiçeği

2009 Alayına İsyan

2008 Üvey Aile

2008 Gece Gündüz

2007 Komedi Dükkanı

2007 Aşk Eski Bir Yalan

2006 Fırtına

2005 Sen misin Değil misin?

2005 İlk Göz Ağrısı

2004 Avrupa Yakası

2004 Sevinçli Haller

2004 Azize

2003 Hayat A.Ş.

2003 Ölümsüz Aşk

2002 Bizimkiler

2001 Koltuk Sevdası

2000 Güneş Yanıkları

1997 Bir Demet Tiyatro

1995 Oğlum Adam Olacak

1993 Yazlıkçılar

1990 Başka Olur Ağaların Düğünü

1989 İz Peşinde

1987 Bir Muharririn Ölümü

1987 Belene

1987 Kuruluş / Osmancık (Seslendirme)

1985 Bay Alkolü Takdimimdir

Görev aldığı yapımlar

Sen Ben Lenin, You Me Lenin, 2021, Oyuncu

Şahane Hayaller, 2020, Oyuncu

Randıman, 2020, Oyuncu

Babam Çok Değişti, 2020, Oyuncu

Hedefim Sensin, 2018, Oyuncu

Aşk Bu mu?, 2018, Oyuncu

Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel, 2017, Oyuncu

Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman, 2017, Oyuncu

Deli Dumrul, 2017, Oyuncu

Düğüm Salonu, 2017, Oyuncu

Olanlar Oldu, 2016, Oyuncu

8 Saniye, 2015, Oyuncu

Güvercin Uçuverdi, 2015, Oyuncu

Son Umut, The Water Diviner, 2014, Oyuncu

Koğuş Akademisi, 2013, Oyuncu

Böcek, 2013, Oyuncu

El Yazısı, 2012, Oyuncu

Canım Benim, 2012, Oyuncu

Moskova’nın Şifresi: Temel, 2012, Oyuncu

Sümela’nın Şifresi: Temel, 2011, Oyuncu

İstanbul'un Altınları, 2011, Oyuncu

Eyyvah Eyvah, 2010, Oyuncu

New York’ta Beş Minare, 2010, Oyuncu

Eyyvah Eyvah 2, 2010, Oyuncu

Küstüm Çiçeği, 2010, Oyuncu

Adab-ı Muaşeret, 2009, Oyuncu

Ezel, 2009, Oyuncu

Süper Ajan K9, 2008, Oyuncu

Çinliler Geliyor, 2006, Oyuncu

Organize İşler, 2005, Oyuncu

Vizontele, 2000, Oyuncu

Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992, Oyuncu

Menekşe Koyu, 1991, Oyuncu

Gizli Yüz, 1990, Oyuncu

Merdoğlu Ömer Bey , 1986, Oyuncu

Çıplak Vatandaş , 1985, Oyuncu

Bir Avuç Cennet , 1985, Oyuncu

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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