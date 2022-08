Çukur Aliço'nun babası kimdir, gerçek adı nedir? Salih Kalyon hakkında bilgiler

Salih Kalyon kimdir?

Salih Kalyon'un yer aldığı filmler

Televizyon

Görev aldığı yapımlar

Ay yapım imzalı olan Çukur dizisi oyuncu kadrosunun zenginliği ile dikkat çekerken her oyuncunun da başarıya doğru gitmesi diziyi yukarlara taşımaktadır. Yeni bölümle beraber Salih Kalyon'un diziye dahil olmasıyla Aliço'nun babası rolünde yer aldı. Bunun üzerine Salih Kalyon kimdir? sorusuna yanıt aranmaya başlandı.1946 yılında Ağrı'da dünyaya gelen usta oyuncu Salih Kalyon, ortaöğretim mezunu olurken tiyatroya ilgisini küçük yaşta fark ederek eğitimler almıştır. Dostlar Tiyatrosu, BKM oyuncuları gibi toplumlarda sinema filmlerinde ve dizilerde ekranlarda yer almıştır. Şuanlar da ise Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur'da Aliço'nun babası olarak ekranlara geri döndü.2020 Sen Ben Lenin 2020 Randıman 2020 Şahane Hayaller 2018 Hedefim Sensin 2018 Aşk Bu mu? 2017 Düğüm Salonu 2017 Salur Kazan: Zoraki Kahraman 2017 Sümela'nın Şifresi-3: Cünyor Temel 2016 Olanlar Oldu 2016 Deli Dumrul 2015 Gaza Gelen Adam 2015 Altın Horoz 2015 Güvercin Uçuverdi 2015 Piyasadan Büyük Alacağımız Var 2014 8 Saniye 2014 Böcek 2014 Eyyvah Eyvah 3 2014 Son Umut 2013 Kelebeğin Rüyası 2013 Koğuş Akademisi 2012 El Yazısı 2012 Diğer Yol - Bir Trabzon Filmi 2012 Moskova'nın Şifresi: Temel 2011 Eyyvah Eyvah 2 2011 Sümela'nın Şifresi: Temel 2010 New York'ta Beş Minare 2009 Adab-ı Muaşeret 2009 Eyyvah Eyvah 2008 Süper Ajan K9 2007 Beyaz Melek 2006 Çinliler Geliyor 2005 Organize İşler 2003 Bana Bir Şeyhler Oluyor (Video) 2003 Vizontele Tuuba 2002 Gönderilmemiş Mektuplar 2000 Vizontele 1999 Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (Video) 1994 Uzlaşma 1994 Menekşe Koyu 1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri 1991 Gizli Yüz 1986 Merdoğlu Ömer Bey 1986 Asiye Nasıl Kurtulur? (Seslendirme) 1985 Çıplak Vatandaş 1985 Bir Avuç Cennet 1985 Züğürt Ağa (Seslendirme) 1982 Islak Mendil (Seslendirme) 1982 Arkadaşım (Seslendirme) 1980 Talihli Amele (Seslendirme) 1977 Güneşli Bataklık 1976 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?2018 Şevkat Yerimdar 2016 Bamsı Beyrek (TV Filmi) 2014 Galip Derviş 2014 Yeşil Deniz 2013 Ali Ayşe'yi Seviyor 2012 Canım Benim 2011 Ezel 2011 İstanbul'un Altınları 2010 Küstüm Çiçeği 2009 Alayına İsyan 2008 Üvey Aile 2008 Gece Gündüz 2007 Komedi Dükkanı 2007 Aşk Eski Bir Yalan 2006 Fırtına 2005 Sen misin Değil misin? 2005 İlk Göz Ağrısı 2004 Avrupa Yakası 2004 Sevinçli Haller 2004 Azize 2003 Hayat A.Ş. 2003 Ölümsüz Aşk 2002 Bizimkiler 2001 Koltuk Sevdası 2000 Güneş Yanıkları 1997 Bir Demet Tiyatro 1995 Oğlum Adam Olacak 1993 Yazlıkçılar 1990 Başka Olur Ağaların Düğünü 1989 İz Peşinde 1987 Bir Muharririn Ölümü 1987 Belene 1987 Kuruluş / Osmancık (Seslendirme) 1985 Bay Alkolü TakdimimdirSen Ben Lenin, You Me Lenin, 2021, Oyuncu Şahane Hayaller, 2020, Oyuncu Randıman, 2020, Oyuncu Babam Çok Değişti, 2020, Oyuncu Hedefim Sensin, 2018, Oyuncu Aşk Bu mu?, 2018, Oyuncu Sümela’nın Şifresi 3: Cünyor Temel, 2017, Oyuncu Salur Kazan: Zoraki Kahraman, Dede Korkut Hikayeleri: Salur Kazan Zoraki Kahraman, 2017, Oyuncu Deli Dumrul, 2017, Oyuncu Düğüm Salonu, 2017, Oyuncu Olanlar Oldu, 2016, Oyuncu 8 Saniye, 2015, Oyuncu Güvercin Uçuverdi, 2015, Oyuncu Son Umut, The Water Diviner, 2014, Oyuncu Koğuş Akademisi, 2013, Oyuncu Böcek, 2013, Oyuncu El Yazısı, 2012, Oyuncu Canım Benim, 2012, Oyuncu Moskova’nın Şifresi: Temel, 2012, Oyuncu Sümela’nın Şifresi: Temel, 2011, Oyuncu İstanbul'un Altınları, 2011, Oyuncu Eyyvah Eyvah, 2010, Oyuncu New York’ta Beş Minare, 2010, Oyuncu Eyyvah Eyvah 2, 2010, Oyuncu Küstüm Çiçeği, 2010, Oyuncu Adab-ı Muaşeret, 2009, Oyuncu Ezel, 2009, Oyuncu Süper Ajan K9, 2008, Oyuncu Çinliler Geliyor, 2006, Oyuncu Organize İşler, 2005, Oyuncu Vizontele, 2000, Oyuncu Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri, 1992, Oyuncu Menekşe Koyu, 1991, Oyuncu Gizli Yüz, 1990, Oyuncu Merdoğlu Ömer Bey , 1986, Oyuncu Çıplak Vatandaş , 1985, Oyuncu Bir Avuç Cennet , 1985, Oyuncu