Yayınlandığı dönem büyük bir kitleye ulaşan ve fenomen haline gelen Çukur dizisinin kadrosuna son olarak başarılı isim Nejat İşler Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuştu. Dizi bitmeden önce konuşulanlar ise Tolga Sarıtaş'ın da dizi kadrosuna katılacağı yönündeydi. Peki Tolga Sarıtaş kimdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Kim Kimdir
31 Ağustos 2022 - 13:18
Çukur Çivi kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisine birçok başarılı isim yayınlandığı tarihlerde dahil olmuştu. Tolga Sarıtaş'ın da bir sezon diziye dahil olacağı iddiaları konuşuluyordu. Peki Tolga Sarıtaş kimdir? Tüm detaylar haberimizde.
Kim Kimdir
31 Ağustos 2022 - 13:18
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