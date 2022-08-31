Kim Kimdir
31 Ağustos 2022 - 13:18

Çukur Çivi kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler

Ekranlara damgasını vuran Çukur dizisine birçok başarılı isim yayınlandığı tarihlerde dahil olmuştu. Tolga Sarıtaş'ın da bir sezon diziye dahil olacağı iddiaları konuşuluyordu. Peki Tolga Sarıtaş kimdir? Tüm detaylar haberimizde.

Kim Kimdir
31 Ağustos 2022 - 13:18
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Çukur Çivi kimdir, gerçek adı nedir? Tolga Sarıtaş hakkında bilgiler
Yayınlandığı dönem büyük bir kitleye ulaşan ve fenomen haline gelen Çukur dizisinin kadrosuna son olarak başarılı isim Nejat İşler Çağatay Erdenet karakteriyle dahil olmuştu. Dizi bitmeden önce konuşulanlar ise Tolga Sarıtaş'ın da dizi kadrosuna katılacağı yönündeydi. Peki Tolga Sarıtaş kimdir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tolga Sarıtaş Çukur dizisi

Oynadığı Söz dizisinde hayat verdiği Yavuz karakteriyle yıldızı iyice parlayan Tolga Sarıtaş'ın bir sezon Çukur dizisine katılacağı konuşulmuştu. Diziye dahil olmayan Tolga Sarıtaş'ın hayat vereceği karakter ile ilgili de bazı iddialar vardı. Yayınlandıkları dönemde Çukur ile Söz dizisinin birbirine rakip olduğu da biliniyordu. Aras Bulut İynemli, Burak Dakak, Damla Sönmez, Kubilay Aka, Hazal Subaşı, Necip Memili, Perihan Savaş, Rıza Kocaoğlu, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan gibi birçok başarılı ismin yer aldığı projeye Tolga Sarıtaş'ın dahil olması haberleri de sevenlerini heyecanlandırmıştı.

Tolga Sarıtaş Çukur Dizisi

Çukur dizisi Çivi karakteri

Tolga Sarıtaş'ın Çukur dizi kadrosuna bir sezonluk anlaşmayla dahil olacağı konuşulmuştu ancak bu transfer gerçekleşmedi. Tolga Sarıtaş diziye dahil olsaydı Çivi karakterine hayat verecekti. Karakterin Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç Koçovalı karakterinin düşmanı olarak dahil olacağı, adaletli ve mert bir insan olarak canlandırılacağı konuşuluyordu. Çivi karakteri aynı zamanda Çağatay Erdenet'in akılı ve güçlü kardeşi, hırsına yenik düşen bir adam olarak yer alacaktı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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