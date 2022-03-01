Çukurca’daki operasyonda silah kazası! 1 asker şehit düştü..

Hakkari'nin Çukurca ilçesi kırsalında başlatılan ve PKK teröre örgütüne yönelik devam ettirilen Eren-Kış operasyonundan acı bir haber geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından duyurulan acı haberde Çukurca'da Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın görevi sırasında düznelenen operasyonda silahın kazara ateş edilmesi sonrası şehit düştüğü bildirildi.
Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın hastaneden gelen şahadet haberi sonrası şehit asker için dün gece Hakkari'de uğurlamakta töreni yapılırken törene hakkari Valisi İDRİS Akbıyık ile askerler katıldı. Şehit Sunal'ın öz geçmişimin okunması sonrasında şehit askerin naaşı İl Müftüsünün okuduğu duaların ardından hava yoluyla memleketine gönderildi.
Jandarma Uzman Çavuş Mürsel Sunal'ın hastaneden gelen şahadet haberi sonrası şehit asker için dün gece Hakkari'de uğurlamakta töreni yapılırken törene hakkari Valisi İDRİS Akbıyık ile askerler katıldı. Şehit Sunal'ın öz geçmişimin okunması sonrasında şehit askerin naaşı İl Müftüsünün okuduğu duaların ardından hava yoluyla memleketine gönderildi.