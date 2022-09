Çukurova'da 30 Ağustos Coşkusu Yaşandı - Adana

Turgut Özal Bulvarı Polis Evi kavşağında toplanan binlerce Adanalı, meşaleler ve marşlarla yürüdü. Hep bir ağızdan zafer coşkusunun yaşandığı akşamda, korteje Belediye Başkanları Zeydan Karalar, Soner Çetin ve Akif Akay ile Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Mehmet Çelebi öncülük etti.Uğur Mumcu Bulvarı'nda düzenlenecek konser alanına kadar yürüyen başkanlar ve arkasındaki binlerce vatandaş, ellerinde Türk Bayrakları ve coşkuyla Gökhan Türkmen konseri öncesi geceyi aydınlattı. Konser alanında toplanan on binlere hitap eden başkanlar, birlik ve umut mesajları verdi.Sahneye gelen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın değerine dikkat çekerek, “Büyük Önder Atatürk'ün, “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir” demesinin üzerinden tam yüz yıl geçti. Yüz yılın en büyük destanı an itibariyle kutladığımız Zafer Bayramıdır, kutlu olsun” dedi.Adanalıların zafer coşkusuna gösterdiği ilgiye değinen Başkan Çetin, “Burada büyük bir mutlulukla görüyorum ki kadınlarımız ve gençlerimiz son derece. Sizler her şeyin farkındasınız. Sizler cumhuriyetin Atatürk ilke ve devrimlerinin nasıl bir tehdit altında olduğunun farkındasınız. Dünyanın en iyi korosu olarak İstiklal Marşını ne güzel söylediniz. Yüreğinize sağlık” sözleriyle alanda toplanan binlerce vatandaşı tebrik etti.Atatürk ‘ün özel bir lider olduğunun altını bir kez daha çizen Çukurova Belediyesi Başkanı Soner Çetin, “Atatürk Adana'ya geldiğinde “Bende bu vekayin ilk hissi teşebbüsü bu memlekette bu güzel Adana'da doğmuştur” diyor. Yani Kurtuluş Savaşı'nın ilhamını Adana'da aldığını söylüyor. Emperyalistler her tarafı işgal etmiş, millet yılgın ve bezgin. İşte bu lider herkesi ayağa kaldırdı. İnandırmak oldukça önemli bir meziyettir ancak bunun için önce inanmak lazım. İşte bu büyük lider önce kendisi inandı. Kurtuluş Savaşımız dünyadaki mazlum milletlere örnek olmuştur” diyerek konuşmasını belirtti.Atatürk'ün ilkelerini hiçbir zaman unutulmayacağını ve unutturmayacaklarını anlatan Çetin, “ Bize emanet etiği Cumhuriyete sonsuza kadar sahip çıkacağız” cümleleriyle alanda toplanan binlerce vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı."Bu savaş yüzyıl sonra da devam ediyor"Gecede bundan sonra söz alan Seyhan Belediyesi Başkanı Akif Akay, “Büyük zaferin yüzüncü yılını kutluyoruz. Öyle bir zafer ki yüz yıl da geçse hepimizin içini ısıtan bir zafer. Bu zafer emperyalizme karşı verildi. Sadece emperyalizme değil, bağnazlığa karşı verildi ve kazanıldı. Bu savaş yüz yıl sonra da olsa devam etmekte. Bu savaş çağdaş uygarlık seviyesinin ötesine geçinceye kadar sürecek” diyerek konuşmasını belirtti.Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ise Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinin Adana'dan başladığını hatırlatarak, “ Yine kurtuluş mücadelesi Adana'da yanmaya başlayacak. Nasıl ki Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın ilhamını Adana'dan almışsa, yine Türkiye'nin kurtuluşu Adana'dan başlayacak. Çanakkale ve Kurtuluş Savaşının dünyada örneği yoktur. Bu iki destan hiçbir şeyle kıyaslanamaz.” diyerek konuşmasını belirtti.Daha sonra sahnede birlik ve beraberlik mesajı veren belediye başkanları bir araya gelerek, konser alanında toplanan on binlerle beraber hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi. Meşaleli yürüyüşün ve konser alnında ki konuşmaların ardından Gökhan Türkmen sahneye çıktı. Yaklaşık iki saat kadar süren konser veren sanatçı, Çukurovalılara unutulmaz bir 30 Ağustos Zafer Bayramı akşamı yaşattı.