EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 19:59

Cuma gecesi saat 00.00'da tarife değişiyor! Sürücülere müjde: Benzine indirim duyuruldu!

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren haber paylaşıldı. Benzine dün yapılan indirimin ardından bir indirim daha müjdelendi. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları.

EKONOMİ
18 Kasım 2022 - 19:59
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Cuma gecesi saat 00.00'da tarife değişiyor! Sürücülere müjde: Benzine indirim duyuruldu!


Milyonlarca araç sahibi tarafından akaryakıt fiyatları yakından takip ediliyor. Son dönemde peş peşe gelen zamlar nedeniyle sürücüler araçlarına yakıt almakta bir hayli zorlanmaya başladı. Petrol fiyatlarında yaşanan son hareketlilik ile birlikte benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklamalar yapıldı. Benzine dün yapılan 77 kuruşluk indirimin ardından yeni bir indirim haberi daha geldi.

Benzine yeni indirim bekleniyor!

Araç sahipleri için önemli olan akaryakıt fiyatları her geçen gün değişiyor. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik ve dolar kuruna bağlı olarak bir indirim bir zam gelen benzin ve motorin fiyatlarında son durum açıklandı.



Petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte geçtiğimiz gün benzinde 77 kuruşluk indirim yapılmıştı. Bu indirimin ardından benzin grubunda bir indirimin daha müjdesi verildi.

Brent petrol fiyatlarının gerilemesiyle birlikte sürücüler benzin ve motorin fiyatlarındaki son gelişmeleri takip etmeye başladı. Edinilen son bilgiye göre, benzine 19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruşluk indirim yapılması bekleniyor. Bir önceki gün yine benzinde indirim kararı alınarak 77 kuruş fiyatlar gerilemişti. Cumartesi gününden itibaren yapılacak 75 kuruşluk zam ile birlikte benzine toplam 1 lira 52 kuruş indirim yapılmış olacak.

Salı günü de motorine 1 lira 56 kuruş indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarının gerilemesi ardından motorin için herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları!

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 21 lira 93 kuruş TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 24 lira 84 kuruş TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 21 lira 92 kuruş TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 21 lira 92 kuruş TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 24 lira 83 kuruş TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 22 lira 07 kuruş TL

Motorin litre fiyatı: 24 lira 94 kuruş TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 22 lira 07 kuruş TL

Motorin litre fiyatı: 24 lira 98 kuruş TL

Benzin fiyatlarında 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş indirim yapılacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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