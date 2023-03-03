BİM, 3 Mart'ta indirimlerle vatandaşların ilgisini çekmeyi başardı. Çocuk oyuncaklarından tencere setlerine, temizlik ürünlerinden mutfak tekstillerine dek birçok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. İşte detaylar…
Aktüel
03 Mart 2023 - 10:39
Cuma günlerinin indirim kralı BİM'den flaş liste! Ne var ne yok 9,90 TL'ye satılacak!
Vatandaşlar tarafından en fazla rağbet gören zincir marketler arasında yer alan BİM'de bomba indirimler açıklandı. BİM 3 Mart Cuma günü indirimli ürünler listesini yayınladı. Katalogda birçok indirimin olması herkesi şaşırttı! BİM’de bu hafta neler var? Sorusu ise merak edilmeye başlandı. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…
Aktüel
03 Mart 2023 - 10:39