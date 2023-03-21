Cumhur İttifakı ile anlaşması bekleniyordu! Yeniden Refah Partisi o ismi cumhurbaşkanı adayı gösterdi: Siyaset kulisi karıştı!













Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada, 2023 Genel Seçimlerinde bir ittifaka katılmayacaklarını ilan etti. Gerçekleştirdiği konuşmada arkasında yer alan sanatçı Davut Güloğlu'nun yer alması medyada konuşuldu. Erbakan yaptığı açıklamadan sonra cumhurbaşkanı adayı olmak için YSK'ye resmi başvuruda bulundu. Son dakika gelişmesiyle Cumhur İttifakı'na dahil olup olmayacağı merak edilen Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan adaylığını ilan etti. Erbakan, 14 Mayıs günü gerçekleştirilecek seçim için adaylık başvurusunda bulundu.Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bu konu hakkında, "Bugün Türkiye'nin neresine giderseniz gidin taş üstüne taş konmuşsa bunda Erbakan hocamızın ve Milli Görüş'ün imzası vardır. Gittiğimiz her yerde halen Milli Görüş'e, Erbakan hocamıza dua ediliyor. Paylaşımda adaleti Erbakan hocamız gerçekleştirdi" açıklamalarında bulundu. 1969 senesinde atılan adımların aynı şekilde devam ettirildiğini belirten Erbakan, "Partimiz kısa zamanda çok önemli mesafeler almıştır. Kamuoyu da bunu bilmektedir. 81 ildeki teşkilatlarımız, 300 bine yakın resmi üye ve iki tane büyük kongre... Bütün bu gerçekler YRP'nin 14 Mayıs seçimlerine büyük bir siyasi güç olarak girdiğinin açık göstergesidir. Erbakan hocamız vefat ettiğinde 'Film bitti zannetmeyin. Film bitmedi daha yeni başlıyor' demiştik. İşte süreç bizi haklı çıkardı. Milli Görüş sancağı asla yere düşmeyecektir. Partimiz kurulduğu günden bu yana yapıcı muhalefet anlayışı benimsemiştir ve kısa sürede milletimizin teveccühüne masar olmuştur" ifadelerini kullandı. Projelerin, kaynakların ve çözüm tavsiyelerinin makam ile rakam amacı olmadan hazır olduğunu dile getiren Erbakan, "Son derece istişareler sonucunda 14 Mayıs'taki seçimlerinde tüm seçim bölgelerinde herhangi bir ittifaka dahil olmadan katılacağız. Cumhurbaşkanı adayı olarak bendeniz bugün yüksek seçim kuruluna başvuracağım" şeklinde konuştu. Erbakan açıklamalarına devam ederken yanında yer alan sanatçı Davut Güloğlu da Erbakan'a destekte bulundu.