Cumhur İttifakı ile el sıkışan Fatih Erbakan'ın partisinde toplu istifa!







3 YILDIR GÖREVDEYDİ





"FIRILDAK OLMAYA GEREK YOK"







14 Mayıs seçimleri için Fatih Erbakan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor. Parti lideri Fatih Erbakan, ilk önce tek başına aday olup dört gün sonra Cumhur İttifakı ile el sıkışırken parti içi karmaşalar da başlamış oldu. Bu kapsamda aralarında Samsun il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 25 kişi birlikte istifa etti.Samsun il başkanı olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Salih Şahin, toplu istifa kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şahin yaptığı açıklamada, üç yıldır partinin yerel liderliğini yürüttüğünü ve ittifak sürecinin coşkusunu ve heyecanını özlediğini belirterek, partinin 'Milli Görüş' değerlerinden yüz çevirdiğini ve istifasını istediğini, ancak kendisinin kabul edilmediğini söyledi.Salih Şahin, "Rahmetli Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle bir saniye bile kontrol edemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok" ifadelerini kullanırken hem onurları hem de doğrularıyla yüzde 7'ye çok yakın bir durumdayken yalan ve dolan ile asla olmayacak meçhule gidemeyeceklerini ifade etti. Salih Şahin'in istifa kararları hakkında yayınladığı yazının tam metni şöyle: