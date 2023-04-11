SİYASET
11 Nisan 2023 - 16:45

Cumhur İttifakı ile el sıkışan Fatih Erbakan'ın partisinde toplu istifa!

Başlangıçta tek başına aday olup daha sonra Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi içinde kargaşalar devam ediyor. Fatih Erbakan'ın partisi Samsun il başkanı da dahil olmak üzere toplam 25 kişinin birden istifa ettiği öğrenildi. Samsun İl Başkanı olarak görev verilen Salih Şahin, parti genel merkezine gönderdiği mektupta" Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle bir an bile yönetilemeyecek bir dünyada, fırıldak olmaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

SİYASET
11 Nisan 2023 - 16:45
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Cumhur İttifakı ile el sıkışan Fatih Erbakan'ın partisinde toplu istifa!
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14 Mayıs seçimleri için Fatih Erbakan'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası yaşanıyor. Parti lideri Fatih Erbakan, ilk önce tek başına aday olup dört gün sonra Cumhur İttifakı ile el sıkışırken parti içi karmaşalar da başlamış oldu. Bu kapsamda aralarında Samsun il başkanı ve yönetim kurulu üyeleri olmak üzere 25 kişi birlikte istifa etti.

3 YILDIR GÖREVDEYDİ

Cumhur İttifakı ile el sıkışan Fatih Erbakan'ın partisinde toplu istifa

Samsun il başkanı olarak yaklaşık 3 yıldır görev yapan Salih Şahin, toplu istifa kararını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Şahin yaptığı açıklamada, üç yıldır partinin yerel liderliğini yürüttüğünü ve ittifak sürecinin coşkusunu ve heyecanını özlediğini belirterek, partinin 'Milli Görüş' değerlerinden yüz çevirdiğini ve istifasını istediğini, ancak kendisinin kabul edilmediğini söyledi.

"FIRILDAK OLMAYA GEREK YOK"



Salih Şahin, "Rahmetli Başkanımız Muhsin Yazıcıoğlu'nun sözleriyle bir saniye bile kontrol edemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok" ifadelerini kullanırken hem onurları hem de doğrularıyla yüzde 7'ye çok yakın bir durumdayken yalan ve dolan ile asla olmayacak meçhule gidemeyeceklerini ifade etti.

Salih Şahin'in istifa kararları hakkında yayınladığı yazının tam metni şöyle:

Cumhur İttifakı ile el sıkışan Fatih Erbakan'ın partisinde toplu istifa

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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