Cumhur İttifakı, seçimleri kazanmak için büyük çaba sarf etti ve ittifakına Hizbullah'ın siyasi kolu olarak bilinen HÜDA PAR'ı da dahil etti. İttifak'ın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) de bu duruma tepki gösterdi. NTV'de canlı olara yayınlanan bir programa konuk olan BBP lideri Mustafa Destici'ye HÜDA PAR ile görüşmenin gidişatı soruldu. Parti olarak bazı değerlendirmelerde bulunduklarını açıklayan Destici, HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmadıklarını söyledi.
SİYASET
23 Mart 2023 - 14:24
Cumhur İttifakı ortağı kazan kaldırdı! BBP'den HÜDA PAR'ın vaatlerine sert tepki..
BBP lideri Mustafa Destici, Cumhur İttifakı'na katılan ve seçimlerde destek vereceğini açıklayan HÜDA PAR'ın ittifaka katılması için verdikleri sözlerin doğru olduğuna inanmadıklarını söyledi.
SİYASET
23 Mart 2023 - 14:24