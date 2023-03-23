Cumhur İttifakı ortağı kazan kaldırdı! BBP'den HÜDA PAR'ın vaatlerine sert tepki..













OY HEDEFİNİ AÇIKLADI

Cumhur İttifakı, seçimleri kazanmak için büyük çaba sarf etti ve ittifakına Hizbullah'ın siyasi kolu olarak bilinen HÜDA PAR'ı da dahil etti. İttifak'ın bir diğer ortağı Büyük Birlik Partisi (BBP) de bu duruma tepki gösterdi. NTV'de canlı olara yayınlanan bir programa konuk olan BBP lideri Mustafa Destici'ye HÜDA PAR ile görüşmenin gidişatı soruldu. Parti olarak bazı değerlendirmelerde bulunduklarını açıklayan Destici, HÜDA PAR'ın vaatlerini doğru bulmadıklarını söyledi.BBP lideri Mustafa Destici, 14 Mayıs seçimlerine oldukça hazır olduklaırnı belirterek alacakları oy hedefi hakkında bilgiler verdi. Destici, bu seçimde oy hedeflerinin yüzde 4-5 olduğunu söyledi.