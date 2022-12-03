GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 16:11

Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..

Cumhurbaşkanlığı seçimi için AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur ittifakının hemen ardından CHP, İYİ Parti, Saadet, Deva, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan millet ittifakı karşılığı gelmişti. 2023 seçimlerinden önce yeni bir ittifakın daha kurulacağı öğrenildi.

GÜNDEM
03 Aralık 2022 - 16:11
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Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..


2023 Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiler arasındaki koalisyon görüşmeleri de yoğunluk kazandı. Cumhur ve Millet İttifakı'nın arkasından Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’ndeki koalisyon çabaları sona erdi.

YENİ İTTİFAK ÇOK YAKINDA

Memleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi tarafından oluşturulan koalisyon görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Taraflarla kapsamlı istişarelerin ardından dört taraf birlikte yürümeye karar verdi. Koalisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, önümüzdeki haftalarda dört siyasi partinin liderlerinin yan yana basın karşısına çıkacağını belirterek, açıklamayı da Anıtkabir'de yapacaklarını söyledi.

HENÜZ İSİM BELİRLENMEDİ



Koalisyon çalışmaları kapsamında toplantıları çarşamba günü yaptıklarını ve son toplantıyı çok yakın bir zamanda yapacaklarını söyleyen Vecdet Öz, kolaisyonun adının da program oluşturulduktan sonra açıklama safhasına getirileceğini ifade etti.

Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor

Yeni kurulan koalisyona Milli Yol Partisi'nin de katılması gündemde. Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, Milli Yol Partisi’nin katılımıyla ilgili olarak "İstiyoruz ama şimdi dört partiyle ilerleme kararı aldık" dedi.

“LAİKLİĞE KARŞI OLANLAR BİZİMLE OLAMAZ”

İttifakın isimlendirilmesi ile ilgili çalışmaların devam ettiğini ve bunun önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğini söyleyen Vecdet Öz, "Amacımızı temsil eden güzel bir isme sahip olacağız" dedi. Öz, kendi kendine birliğin amacı ile ilgili olarak şunları söyledi:

" “Türkiye'nin kuruluş ilkelerine, Milli Mücadele, Atatürk ve Cumhuriyet felsefesine uygun olacaktır. Bence Türkiye'nin en büyük eksikliği bu. En önemli farkımız milli şuurumuz, yerli ve milli oluşumuzdur. "İlerleme, kırmızı çizgilerimizi kırma pahasına olur" demiyoruz. Türkiye'nin kuruluş felsefesine aykırı hiçbir fikri benimsemeyiz. Bizim yanımızda kim olacaksa, Atatürk'ün yanında duracak terazide olmalıdır. Atatürk karşıtları, laiklik karşıtları yanımızda olamaz. Hedefimiz, ekonomiyi, milli ekonomiyi, milli kalkınmayı ve milli siyaseti etkilemeden Türkiye'yi, cumhuriyetin kurulduğu gibi düştüğü yerden bayrağını yeniden aslına kavuşturmaktır."

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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