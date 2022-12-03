Cumhur ve Millet itifakına rakip geliyor! 4 partinin ittifakı seçim öncesinde ortalığı karıştıracak..

2023 Haziran ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partiler arasındaki koalisyon görüşmeleri de yoğunluk kazandı. Cumhur ve Millet İttifakı'nın arkasından Zafer Partisi, Memleket Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi’ndeki koalisyon çabaları sona erdi.
YENİ İTTİFAK ÇOK YAKINDAMemleket Partisi, Zafer Partisi, Doğru Parti ve Adalet Partisi tarafından oluşturulan koalisyon görüşmelerinde son aşamaya gelindi. Taraflarla kapsamlı istişarelerin ardından dört taraf birlikte yürümeye karar verdi. Koalisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, önümüzdeki haftalarda dört siyasi partinin liderlerinin yan yana basın karşısına çıkacağını belirterek, açıklamayı da Anıtkabir'de yapacaklarını söyledi.
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Koalisyon çalışmaları kapsamında toplantıları çarşamba günü yaptıklarını ve son toplantıyı çok yakın bir zamanda yapacaklarını söyleyen Vecdet Öz, kolaisyonun adının da program oluşturulduktan sonra açıklama safhasına getirileceğini ifade etti.
Yeni kurulan koalisyona Milli Yol Partisi'nin de katılması gündemde. Adalet Partisi Genel Başkanı Öz, Milli Yol Partisi’nin katılımıyla ilgili olarak "İstiyoruz ama şimdi dört partiyle ilerleme kararı aldık" dedi.