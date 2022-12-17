Cumhurbaşkanı adayı için tarihi verdi. En geç Ocak ayında açıklanır

Seçim öncesi 6 lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı oldukça merak ediliyordu. Buna yönelik bir açıklamada CHP’ li Bülent Tezcan dan geldi. Tezcan yaptığı değerlendirmede adaylarının 6 lı masa tarafından belirleneceğini yapılan spekülasyonların ve söylentilerin anlamsız olduğu dile getirdi. Yaptığı değerlendirmede çok değerli isimlerin gündeme geldiği ancak elbette ki kendi adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ nun olduğunu ancak 6 lı masadan çıkacak her aday sonucuna riyahat edeceklerini bildirdi. Önemli olanın geçiş sürecinde uygulanacak temel esaslarda uzlaşılması Türkiye’nin hızlıca toparlanması adına yapılan çalışmalar olduğunun ana gündemleri olduğunu da belirten Bülent Tezcan seçime kadar olan süreçte bu hazırlıkların tamamlanacağını dile getirdi. 9 ana başlık 72 alt başlığın çalışma ekiplerince değerlendirildiğini de sözlerine ekledi.

