Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun 'Atatürk Havalimanı' planı!







"KONU ATATÜRK HAVALİMANI"











"ATATÜRK, ELON MUSK'IN UZAYI TEK BAŞINA KOLONİZE ETMESİNE İZİN VERMEZDİ"

"HAVACILIK VE UZAY ÇALIŞMALARIN MERKEZİ YAPACAĞIZ"

"EREN ÖZMEN VE FATİH ÖZMEN İLE BAŞARABİLİRİZ"

"GÜZEL ŞEYLER YAPIYORUZ"

Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yandaşlarını saat 22.30'da sosyal medyadan buluşmaya davet etti. Kılıçdaroğlu, “Saat 22.30'da güzel haberlerim var. Gel burada buluşalım." paylaşımı yaptı.Konuşma yaptığı dönemde sosyal medya hesabı üzerinden "Atatürk Havalimanı" başlığının kullanıldığı bir videoyu yayınlayan Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğinde Atatürk Havalimanı'nı nasıl değerlendirdiği hakkında bilgi verdi.Kılıçdaroğlu, videosunda Atatürk Havalimanı planının detaylarını şöyle açıkladı: Bugün gençlere hayatımın en büyük projelerinden bir tanesini sunuyorum. Hepimizin kalbinde derin yaralar bırakan bir konuda. Konu, Atatürk Havalimanı... Pek çok kişi bu havalimanını yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde, sevdikleriyle vedalaşmak gibi unutulmaz bir yer olarak hatırlayabilir. Ancak eski adıyla Yeşilköy Meydanı olan Atatürk Havalimanı bilindiği üzere Türk havacılık tarihinin en önemli yerindedir. Yeşilköy'ün kökleri, 1911-12'de kurulan Teyyare Okulu'na kadar uzanır. - Türk Hava Yolları Öncüsü, Milli Mücadele Kahramanı, Vecihi Hürkuş'lar, Mehmet Fazıl Bey ve daha niceleri... Bunlar Teyyare Mektebi'nde eğitim gördü. Şimdi propaganda isimleri olan insanların yetiştiği bu okulu yıktılar. Yeşilköy, vatan savunmasının en temel unsurlarından biri olan Türk Hava Yolları ve Hava Kuvvetlerinin doğum yeridir. Densizler, bu şekilde olan bir yerin pistlerini kırdılar. Diğer pistleri de kendi havaalanları gibi kullanıyorlar. Ne, vatan değil mi? İnsanları kurtar, havaalanını kendin için soy. Şimdi gelelim bu üzücü tabloyu kökten değiştirecek olan güzel habere.Düşünmeye devam ettim; Atatürk yaşasaydı nasıl olmasını isterdi? Ayrıca şunu da düşündüm. Atatürk'ün havacılık sektörü vizyonu nasıldır? Atatürk her zaman ileri görüşlü olmuştur. Atatürk bir vizyonerdi. Ülkesi Türkiye için her zaman daha iyisini ve daha iyisini ister. Atatürk bugün yaşasaydı havacılık bilgisi sadece uçaklardan mı ibaret olurdu? Tabii ki değil. Önümüzdeki yüz yıl için hazırlanıyor. Elon Musk, uzayı tek başına işgal edecek kalbe sahip olmazdı.Onun vizyonu doğrultusunda yapılacaktır. İktidara gelir gelmez Atatürk Havalimanı'nı havacılık ve uzay araştırmaları için bir merkez haline getireceğiz. Geleceğin göklerde olduğunu bize öğreten Atamızın adını taşıyacak olan bu merkez, havacılığımızın ve uzay uçuşlarımızın lokomotifi olacak.Peki bunu kiminle yapacağız çok önemlidir bu. Merkezin kurulmasında ve aynı zamanda geliştirilmesi için ABD'deki dünyaca ünlü Sierra Nevada şirketi sahipleri olan Eren Özmen ile birlikte Fatih Özmen bizim yanımızda olacak. Lütfen bu isimleri Google'da arayın. Bakalım bu dünyada ne tür cevherler var. Uzay meraklıları bunu bilirler Özmen ailesinin önderliğinde NASA'nın en önemli projeleri için kritik öneme sahip ürün ve hizmetler geliştiren SNC, milyarlarca dolarlık bir ABD şirketi, küresel değil, küresel bir dev. Amerikalılar çocuklarımızdan, beynimizden bu şekilde faydalanıyorlar. Onlarla konuştum ve onları da aynısını yapmaya davet ettim. Kendi mekiğimizi geliştireceğiz. Bunu bu pislik içinde yapacağız.Benim bir hayalim daha var. SNC ayrıca uzayda yaşam alanları oluşturur. Bu habitatlarda araştırmalar devam etmektedir. Örneğin uzayda kanser araştırmaları yapılıyor. Canan Dağdeviren ve Eren Özmen'in Türkiye için bu sorunu birlikte çözmesi benim hayalim. Canan Dağdeviren ile MİT'te tanıştım. Ayrıca, Google'da aradığınızdan emin olun. Göreceksin, sen de bileceksin. Harika şeyler yapacağız. Harika ve güzel şeyler yapacağız değerli insanlar. Bu Şampiyonlar Ligi Türkiye için çalışacaklar. Atatürk'ün emanet ettiği topraklarda sizler için yapacağız. Unutma, senin için yapacağız. Bu kararla hem ülkemizdeki diasporanın aklını çelmiş olduk hem de tersine beyin göçünün alevlerini körükledik.