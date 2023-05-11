Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Rusya'ya kaset ve şantaj uyarısı: 'Elinizi Türk’ün devletinden çekin!'







"KASETLERİN ARKASINDA SİZ VARSINIZ"











CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde öne çıkan görüşleri paylaştı."Deepfake" iddiaları ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:"Sevgili Rus dostlar, dün bu ülkede ifşa edilen montajların, kumpasların, deepfakelerin, kasetlerin arkasında sizlersiniz. Dostluğumuzun günden sonra da devam etmesini istiyorsanız, 15 Mayıs'ı Türk devletine bağışlayın. Biz her zaman iş birliğini ve dostluğu destekliyoruz." Kılıçdaroğlu, bu paylaşımını hem Türkçe hem de Rusça olarak yayınladı..