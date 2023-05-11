SİYASET
11 Mayıs 2023 - 22:39

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Rusya'ya kaset ve şantaj uyarısı: 'Elinizi Türk'ün devletinden çekin!'

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 'deepfake' iddiaları ile ilgili dikkat çekici bir yazı yayınladı. Türkçe ve Rusça paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, “Sevgili Rus dostları, Dün bugün bu ülkede dolaşan videoların, kumpasların, deepfakelerin, kasetlerin arkasında sizlersiniz. Dostluğumuzun 15 Mayıs'tan sonra da devam etmesini istiyorsanız elinizi Türkiye Devletinin üzerinden çekin.” ifadelerini kullandı.

SİYASET
11 Mayıs 2023 - 22:39
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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Rusya'ya kaset ve şantaj uyarısı: 'Elinizi Türk’ün devletinden çekin!'


CHP Genel Başkanı ve aynı zamanda Millet İttifakı'nın ortak cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde öne çıkan görüşleri paylaştı.

"KASETLERİN ARKASINDA SİZ VARSINIZ"

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Rusya'ya kaset ve şantaj uyarısı

"Deepfake" iddiaları ile ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şu ifadelere yer verdi:



"Sevgili Rus dostlar, dün bu ülkede ifşa edilen montajların, kumpasların, deepfakelerin, kasetlerin arkasında sizlersiniz. Dostluğumuzun günden sonra da devam etmesini istiyorsanız, 15 Mayıs'ı Türk devletine bağışlayın. Biz her zaman iş birliğini ve dostluğu destekliyoruz."

Kılıçdaroğlu, bu paylaşımını hem Türkçe hem de Rusça olarak yayınladı..

Elinizi Türk’ün devletinden çekin

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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