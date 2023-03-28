Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce o sözleriyle gündeme oturdu! Sanatçılardan peş peşe tepki geldi: Twitter'da paylaştı







GENCO ERKAL: 100.000 İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ





MUHARREM İNCE ÖZÜR DİLEDİ











Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak 100 bin imzayı toplamasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla gündemde yer aldı. Ancak, İnce'nin konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlaması eleştirilere neden oldu.Bu eleştiriler arasında usta tiyatrocu Genco Erkal da yer aldı ve İnce'nin sözlerine bir tepki gösterdi. İnce'nin bir fotoğrafını paylaşarak, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" ifadelerini kullandı.Son günlerde yaşanan tartışmaların ardından Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. İnce, John Steinbeck'ten bir alıntı yaparak, "Sözde sanatçılar" ifadesinden dolayı tüm sanatçılardan özür dilediğini açıkladı. İnce, özür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Son zamanlarda basın toplantısında kullandığım 'sözde sanatçılar' ifadesi nedeniyle kıymetli sanatçılarımızın ve ülkemin tüm sanatçılarının kalbini kırdığım için gerçekten üzgünüm. Bu ifade normalde benim kullanmadığım bir ifadedir ve kesinlikle kimseyi hedeflemek gibi bir niyetim yoktu. Benim için sanatçılarımızın yeri çok özeldir ve ülkemizin kültür ve sanat hayatındaki yerlerini takdirle karşılamaktayım. Bu nedenle, tüm sanatçılarımızdan özür diliyorum ve bu tür ifadeleri tekrar kullanmayacağım."