GÜNDEM
28 Mart 2023 - 12:19

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce o sözleriyle gündeme oturdu! Sanatçılardan peş peşe tepki geldi: Twitter'da paylaştı

Muharrem İnce, son günlerin en tartışmalı konularından biri haline gelen açıklaması için özür diledi. İnce, "Sözde sanatçılar" ifadesini kullandığı basın toplantısında, ünlü isimleri hedef alarak eleştirilerde bulunmuştu. Bu açıklama, pek çok sanatçının tepkisini çekmiş ve usta tiyatrocu Genco Erkal gibi birçok ünlü isim, İnce'ye cevap vermişti. İşte detaylar...

GÜNDEM
28 Mart 2023 - 12:19
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Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce o sözleriyle gündeme oturdu! Sanatçılardan peş peşe tepki geldi: Twitter'da paylaştı
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Muharrem İnce, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı olarak 100 bin imzayı toplamasının ardından yaptığı basın açıklamasıyla gündemde yer aldı. Ancak, İnce'nin konuşmasında kendisini desteklemeyen ünlü isimleri "sözde sanatçı" olmakla suçlaması eleştirilere neden oldu.

GENCO ERKAL: 100.000 İMZAYI BULUNCA BAŞI DÖNMÜŞ

GENCO ERKAL

Bu eleştiriler arasında usta tiyatrocu Genco Erkal da yer aldı ve İnce'nin sözlerine bir tepki gösterdi. İnce'nin bir fotoğrafını paylaşarak, "100.000 imzayı bulunca başı dönmüş, sağa sola 'sanatçı bozuntusu' diyen bu beyefendiye biz ne diyelim?" ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE ÖZÜR DİLEDİ

M.İ g.E



Son günlerde yaşanan tartışmaların ardından Muharrem İnce, sosyal medya hesabından bir özür mesajı yayınladı. İnce, John Steinbeck'ten bir alıntı yaparak, "Sözde sanatçılar" ifadesinden dolayı tüm sanatçılardan özür dilediğini açıkladı.

İnce, özür mesajında şu ifadelere yer verdi: "Son zamanlarda basın toplantısında kullandığım 'sözde sanatçılar' ifadesi nedeniyle kıymetli sanatçılarımızın ve ülkemin tüm sanatçılarının kalbini kırdığım için gerçekten üzgünüm. Bu ifade normalde benim kullanmadığım bir ifadedir ve kesinlikle kimseyi hedeflemek gibi bir niyetim yoktu. Benim için sanatçılarımızın yeri çok özeldir ve ülkemizin kültür ve sanat hayatındaki yerlerini takdirle karşılamaktayım. Bu nedenle, tüm sanatçılarımızdan özür diliyorum ve bu tür ifadeleri tekrar kullanmayacağım."

EDİTÖR
Nesibe Göven Atalay
Nesibe Göven Atalay
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