Cumhurbaşkanı adaylığı için kurula yapılacak başvurularda süreç başlatıldı!







BAŞVURULAR 20 MART'A KADAR











14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'inci milletvekili seçimlerine yönelik hazırlanan YSK takviminde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik partiler ve seçmenlerce aday gösterilmek isteyenler yarın Kongre'ye adaylık başvurularını yapacaklar.20 Mart günü saat 17.00'de YSK'ya yapılacak seçmen adaylığı başvuruları sona erdirilecek. Siyasi partilerin seçtikleri cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 23 Mart saat 17.00'dir.Başvuru listesi ise 31 Mart günü Resmi Gazete'de yayınlanacak. Seçmenlerin aday göstermeleri için gereken 100 bin imzanın da, 22-27 Mart tarihlerinin ​​arasında toplanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listelerinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya dönemi başlatılacak.