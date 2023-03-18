GÜNDEM
18 Mart 2023 - 13:00

Cumhurbaşkanı adaylığı için kurula yapılacak başvurularda süreç başlatıldı!

Cumhurbaşkanlığı adaylığı başvuruları yarından itibaren başlatılıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığına siyasi partiler ve aynı zamanda seçmenlerce aday gösterilecek olanlar, yarın itibariyle Yüksek Seçim Komisyonu'na başvurabilecek.

GÜNDEM
18 Mart 2023 - 13:00
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Cumhurbaşkanı adaylığı için kurula yapılacak başvurularda süreç başlatıldı!


14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'inci milletvekili seçimlerine yönelik hazırlanan YSK takviminde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik partiler ve seçmenlerce aday gösterilmek isteyenler yarın Kongre'ye adaylık başvurularını yapacaklar.

BAŞVURULAR 20 MART'A KADAR

Cumhurbaşkanı adaylığı için kurula yapılacak başvurularda süreç başlatıldı!

20 Mart günü saat 17.00'de YSK'ya yapılacak seçmen adaylığı başvuruları sona erdirilecek. Siyasi partilerin seçtikleri  cumhurbaşkanı adayları için son başvuru tarihi 23 Mart saat 17.00'dir.



Başvuru listesi ise 31 Mart günü Resmi Gazete'de yayınlanacak. Seçmenlerin aday göstermeleri için gereken 100 bin imzanın da, 22-27 Mart tarihlerinin ​​arasında toplanacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listelerinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya dönemi başlatılacak.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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