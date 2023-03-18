Cumhurbaşkanı adaylığı için kurula yapılacak başvurularda süreç başlatıldı!

14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve 28'inci milletvekili seçimlerine yönelik hazırlanan YSK takviminde cumhurbaşkanı adaylığına yönelik partiler ve seçmenlerce aday gösterilmek isteyenler yarın Kongre'ye adaylık başvurularını yapacaklar.
BAŞVURULAR 20 MART'A KADAR
Başvuru listesi ise 31 Mart günü Resmi Gazete'de yayınlanacak. Seçmenlerin aday göstermeleri için gereken 100 bin imzanın da, 22-27 Mart tarihlerinin arasında toplanacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listelerinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrasında Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanya dönemi başlatılacak.