















YAŞLILIK AYLIĞI NASIL ALINIYOR?

Cumhurbaşkanı az önce açıkladı! Çalışmayan, emekli olmayanlara maaş bağlanıyor: Milyonlar sevinçten çıldırdı!Bir çok insan hayatının belirli bir döneminde, ileride sıkıntı yaşamamak için çalışır. Sağlıklı olduğunda, herhangi bir engel problemi olmadığından kişi ileride sıkıntı yaşamamak için gençliğinde uzun yıllar çalışır. Sigorta ödemelerini tamamlar ve belli yaşa geldiğinde de emekli olur. Yaşlılıkta insan bedeninin çalışması pek mümkün bulunmadığından bunu gerçekleştirir. Fakat bazı durumlarda emeklilik şartlarına sahip olamayabiliyoruz. Gerekli sigorta ödemen ve çalışma koşulun yoksa emekli olamıyorsun. Bu durumlarda devlet bir yardım ödeneği bağlıyor. İşte emekli olmayanları ilgilendiren ödenek ile ilgili detaylar... Haberimizde...Emeklilik insanların hayatlarını ve geleceklerini garantiye almak için başvurdukları bir yöntem. İnsanlar emekli olabilmek için çalışıyor. Herkesin rahat bir yaşam kurmak gibi hayali vardır. Bu nedenle de emekli olmak isterler. Fakat bazı durumlarda emeklilik hakkı elde edememektedirler. Böyle durumlarda devlet bu tip kişilere belli yaşı sağladıklarında, belirli bir kazançları olmadığında ödeme bağlıyor. Düzenli olarak verilecek bu yaşlılık aylığını alabilmek için ise birtakım şartlar bulunuyor. Devletin birtakım sebepler ile emekli olamamış, herhangi bir yerden ödenek ve maaş almayan kişiler için yaşlılık aylığı bağlıyor. Tabi bu maaşı alabilmek için birtakım şartlar bulunuyor. Öncelikle yaş sınırına erişmeniz gerekiyor. Devlet bunun için kadınlar için 58, erkekler için 65 yaş şartını koyuyor.