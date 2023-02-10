GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 20:05

Cumhurbaşkanı az önce duyurdu! Bu kişilere 12 ay kira, 15.000 TL nakit desteği! Tek bir şartı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Hane başına taşınma yardımıyla birlikte 15'er bin lira vermenin hazırlığını yapıyoruz."

GÜNDEM
10 Şubat 2023 - 20:05
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Cumhurbaşkanı az önce duyurdu! Bu kişilere 12 ay kira, 15.000 TL nakit desteği! Tek bir şartı var
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de son dönemde meydana gelen depremlerden etkilenenlere yönelik önemli bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı'nın Adıyaman'da yaptığı açıklamaya göre, depremzedelere bir yıl süreyle kira yardımı yapılacak. Cumhurbaşkanı ayrıca, hükümetin taşınma yardımı için her haneye 15.000 Türk Lirası destek sağlamaya hazırlandığını belirtti. 

 



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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen bölgeye gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremler sonucunda büyük yıkımın yaşandığı Adıyaman'da incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerin toparlanmasını desteklemek için kapsamlı bir programın önemini vurguladı. 

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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