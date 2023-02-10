Cumhurbaşkanı az önce duyurdu! Yeni konutlar için flaş karar: Artık böyle olacak







CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNDE YAPILACAKLARI SIRALADI: YENİ KONUTLAR ZEMİN ARTI 2-3-4 KATLI OLACAK







'KONUTLAR 1 YIL İÇİNDE YENİDEN İNŞA EDİLECEK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından kurtarma çalışmalarının 4. gününde Gaziantep'te inceleme yaparken, deprem bölgesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri sıraladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te yapmış olduğu incelemelerin sonucunda, deprem sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının toplamda 14 bin 14, yaralıların ise 63 bin 794 olduğunu belirtti. Erdoğan, depremzedelerin sorunlarını dinledikten sonra Botanik Park önünde konuşma yaptı. Depremde yüzlerce binanın yıkıldığı Gaziantep’te 944 bina yıkılmış, bunun yanında 1415 vatandaşının vefat etmiş, 10 bin 395 vatandaşın ise yaralanmış olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybeden kardeşlerine Allah'tan rahmet, yaralılarına ise acil şifalar diledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem anından itibaren devlet olarak tüm kurumlarla sahada olduklarını vurgulayarak, "1 yıl içinde yıkılan binalara konutlarımızı zemin artı 3-4 olmak üzere inşa etmeyi hedefliyoruz" dedi. Vatandaşların geçiş sürecini hafifletmek için 10 bin lira nakdi yardım yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı, "Konteyner ve karavan çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. Ayrıca Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3 ay süreyle ilan edileceğini ve bu süreci istismar edenlerin prim vermeyeceğini de ifade etti.