Cumhurbaşkanı az önce müjdeledi! Başvurusunu yollayan emekliye o tarihte ek ödeme yağacak! İşte yapılması gereken tek işlem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı yayında yaptığı açıklamalar sevinçten havalara uçuran milyonlarca emekliye ek ödeme vaat etti. Ocak ayında emekliye %30 zam müjdesini veren Cumhurbaşkanı, dün canlı yayında yeni bir müjde daha verdi. Emekliler Ziraat Bankası ve kamu bankalarından düşük faizli kredi alma şansına sahip olacaklar. Bu kampanya 1 ay sürecek ve yarından itibaren başlayacak. Düşük faizli kredi faiz oranları ve başvuru şartları da belli oldu. Bu müjdeyi alan emekliler sevinçten havalara uçtu.
CUMHURBAŞKANI CANLI YAYINDA BİZZAT AÇIKLADI! BAŞVURU YAPAN EMEKLİYE SEÇİM ÖNCESİ EK ÖDEME VERİLECEKCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilere devlet desteği ile düşük faizli kredi hakkındaki müjdesini canlı yayında açıkladı. Emekliler Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank aracılığıyla ihtiyaç kredisi alabilecek. Ayrıca maaşını bu bankalara taşıyan emeklilere 'Maaş Promosyonu' ödenecek. Müjde, emeklilerin kredi faiz oranlarını düşürecek ve kredi başvurularının kolaylaşacağı anlamına geliyor. Emekli vatandaşların bu avantajdan faydalanmak için zaman kaybetmeden başvurularını yapmaları gerekiyor. Detaylar hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, haberimizde yer alan kredi faiz oranları ve başvuru şartlarına göz atabilirler.
DÜŞÜK FAİZLİ EMEKLİ KREDİSİ 2023Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanan konuşmasında, Ocak ayında %30'a varan maaş artışı alan emeklilere bir müjde verdi. SSK, BAĞ-KUR veya memur emeklileri kapsayan bu kampanyadan faydalanmak isteyenler, Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank gibi kamu bankalarından faiz oranı 1.29 olarak belirlenen kefilsiz ve şartsız kredi kullanabilecek. Bu kampanya sayesinde emekliler, 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi alarak, 40.000 TL'ye kadar destek alabilecek. ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ BAŞVURUSU
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 5.500 TL ve üzeri maaş alan emekliler için, Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından düşük faizli devlet destekli kredi kullanmak isteyenlere başvuru şartları açıklanmıştır. Kredi notu 1200 puan ve üstü olan tüm emekliler, düşük faiz oranıyla kredi almak için bankaların şubelerinden, mobil bankacılık aracılığıyla ya da internet bankacılığı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
KEFİLSİZ, ŞARTSIZ, BELGESİZ KREDİ
Düşük faizli emekli kredisi kapsamında bankalar kefil şartı aranmaksızın, başvuru yapan emeklilerin sadece T.C kimlik kartları ile birlikte kamu bankalarından birine giderek işlemlerini yapabilecekleri ortaya çıkmıştır. Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank tarafından sağlanan düşük faizli uzun vadeli emekli kredisi limiti 50.000 TL'ye kadar 36 ay vadeyi kapsayan kampanyadan faydalanabileceği gibi 24 ay vade seçeneği ile 50.000 TL üstü Kredi de kullanabileceklerdir. Ayrıca Halkbank'dan alınan düşük faizli kredi kampanyasında taksit seçeneklerini her başvurucu kendi bütçesine göre kolaylıkla belirleyebileceklerdir.